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Amnesty International о ЧМ-2030 и ЧМ-2034: «ФИФА показала, что ее приверженность правам человека – фикция. Есть риск 10 лет эксплуатации, дискриминации и репрессий, связанных с их флагманским турниром»

Amnesty International раскритиковала ФИФА за выбор стран для ЧМ-2030 и ЧМ-2034.

Сегодня ФИФА официально объявила, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай. В 2034 году турнир пройдет в Саудовской Аравии.

После объявления решения ФИФА Amnesty International и еще 20 правозащитных организаций опубликовали совместное заявление с критикой проведения чемпионата мира в Саудовской Аравии.

«На каждом этапе рассмотрения заявок ФИФА показывала, что ее приверженность правам человека является фикцией. Между тем то, что ФИФА по-прежнему не может выплатить компенсацию рабочим-мигрантам, которые подвергались эксплуатации в Катаре, дает мало уверенности в том, что уроки были усвоены.

ФИФА следует срочно изменить курс и обеспечить сопровождение чемпионата мира в Саудовской Аравии масштабными реформами, иначе возникнет риск десяти лет эксплуатации, дискриминации и репрессий, связанных с ее флагманским турниром.

Некорректный процесс подачи заявок ФИФА был очевиден и при выборе места проведения чемпионата мира 2030 года, при этом значительные риски для прав человека остались без внимания. От чрезмерно жестких действий полиции и принудительных выселений до соблюдения прав трудящихся и узаконенной дискриминации – предстоит еще многое сделать, чтобы все желающие смогли насладиться турниром 2030 года при полном уважении их прав», – сказал глава отдела Amnesty International по трудовым правам и спорту Стив Кокберн.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Amnesty International
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