Amnesty International о ЧМ-2030 и ЧМ-2034: «ФИФА показала, что ее приверженность правам человека – фикция. Есть риск 10 лет эксплуатации, дискриминации и репрессий, связанных с их флагманским турниром»
Сегодня ФИФА официально объявила, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай. В 2034 году турнир пройдет в Саудовской Аравии.
После объявления решения ФИФА Amnesty International и еще 20 правозащитных организаций опубликовали совместное заявление с критикой проведения чемпионата мира в Саудовской Аравии.
«На каждом этапе рассмотрения заявок ФИФА показывала, что ее приверженность правам человека является фикцией. Между тем то, что ФИФА по-прежнему не может выплатить компенсацию рабочим-мигрантам, которые подвергались эксплуатации в Катаре, дает мало уверенности в том, что уроки были усвоены.
ФИФА следует срочно изменить курс и обеспечить сопровождение чемпионата мира в Саудовской Аравии масштабными реформами, иначе возникнет риск десяти лет эксплуатации, дискриминации и репрессий, связанных с ее флагманским турниром.
Некорректный процесс подачи заявок ФИФА был очевиден и при выборе места проведения чемпионата мира 2030 года, при этом значительные риски для прав человека остались без внимания. От чрезмерно жестких действий полиции и принудительных выселений до соблюдения прав трудящихся и узаконенной дискриминации – предстоит еще многое сделать, чтобы все желающие смогли насладиться турниром 2030 года при полном уважении их прав», – сказал глава отдела Amnesty International по трудовым правам и спорту Стив Кокберн.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий