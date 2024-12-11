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Инфантино о выборе хозяев ЧМ-2030 и 2034: «Мы осознаем всю критику и опасения. Социальные улучшения, позитивное влияние на права человека – обязанности принимающей страны»

Джанни Инфантино убежден, что следующие ЧМ пройдут на высшем уровне.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, еще по одной игре примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии.

«Мы, конечно, осознаем всю критику и опасения. И я полностью доверяю нашим странам-хозяйкам в том, что они решат все открытые вопросы, возникшие в процессе, и проведут чемпионат мира по футболу, который оправдает ожидания всего мира.

Именно поэтому мы прошли через процедуру подачи заявок и обеспечили прозрачность, которая приведет к реальным и долгосрочным изменениям. Это то, чего мы ожидаем и к чему стремимся: социальные улучшения, позитивное влияние на права человека. Это одна из обязанностей страны-хозяйки чемпионата мира.

Мир, конечно же, будет наблюдать, и это тоже положительный момент – уникальное внимание, которое привлекает такое событие, как чемпионат мира по футболу, помогает выявить то, что можно и нужно улучшить, чтобы это было эффективно решено и чтобы произошли реальные долгосрочные изменения.

Чемпионат мира по футболу уникален. И он является уникальным катализатором для позитивных социальных изменений и единства, потому что эти турниры – 2030 года, с празднованием столетия, и 2034 года – созданы для объединения, а не для разделения. И, конечно, это турниры, чтобы обсуждать, спорить и действовать», – сказал президент ФИФА.

Инфантино о странах-хозяйках ЧМ-2030 и 2034: «В разделенном мире мы показали единство. Мы не все равны, но учимся принимать друг друга со всеми нашими различиями»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoДжанни Инфантино
logoвысшая лига Саудовская Аравия
ЧМ-2030
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ЧМ-2034
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