Инфантино о странах-хозяйках ЧМ-2030 и 2034: «В разделенном мире мы показали единство. Мы не все равны, но учимся принимать друг друга со всеми нашими различиями»

Джанни Инфантино рассказал о роли ФИФА в объединении стран.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, еще по одной игре примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. ЧМ-2034 состоится в Саудовской Аравии.

«В разделенном мире мы показали единство. Мы все являемся частью одного глобального сообщества. Мы не все равны, мы это знаем, но мы учимся принимать друг друга со всеми нашими различиями как часть этой единой глобальной общности. Мы уважаем друг друга.

В нашем несовершенном мире есть много вещей, которые можно было бы сделать лучше, которые должны быть сделаны лучше, в каждой стране, и есть много уроков, которые нужно извлечь, и путей для улучшения. Но мы инклюзивны, и мы не допускаем дискриминации.

Мы хотим добиться положительного социального эффекта», – сказал президент ФИФА .