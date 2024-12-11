Эйден Макгиди: «Эмери хотел, чтобы я подавал угловые, а я ошибался – он встал на колени и сказал: «Пожалуйста, подай как следует». Унаи был одержим тактикой»

Эйден Макгиди рассказал, почему Унаи Эмери встал перед ним на колени.

– Есть история, что на тренировке Эмери встал перед вами на колени. Что это было?

– Да, я помню этот момент. Кажется, это случилось в 2011-м, а может быть, в 2012 году... Тогда мы привыкли тренироваться в обычном режиме: немного владения мячом, немного кроссов и упражнений для оттачивания завершения, какие-то мелкие тактические вещи. Но с Эмери была сплошная тактика! У него одержимость угловыми, штрафными и другими стандартами.

Однажды мы тренировали это около часа. Он все время хотел, чтобы я подавал угловые: кто-то забегал в штрафную, я делал подачу, а потом мяч возвращали мне – и по новой. А я все время ошибался, и Унаи встал на колени и сказал: «Макгиди , пожалуйста, пожалуйста, подай угловой как следует». И я такой: «Черт возьми, приятель, давай!» Все были расстроены, потому что это продолжалось очень долго.

У меня не было проблем с Эмери, но он очень одержим тактикой, прессингом и различными построениями. Для нас это было слишком. Иногда мы просто хотели поиграть в футбол. Я понимаю, что тактика и другие вещи необходимы, но мы могли не провести ни одной двусторонки на неделе. Только тактика, тактика, тактика, – сказал бывший игрок «Спартака ».