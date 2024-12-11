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  • Макгиди об Эмери в «Спартаке»: «Видел, что он реально хороший тренер. Унаи еще 10 лет назад делал то, что сейчас признано в качестве стандартов в мировом футболе»
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Макгиди об Эмери в «Спартаке»: «Видел, что он реально хороший тренер. Унаи еще 10 лет назад делал то, что сейчас признано в качестве стандартов в мировом футболе»

Эйден Макгиди высоко отозвался об Унаи Эмери.

Тренер «Астон Виллы» возглавлял «Спартак» в 2012 году.

— Могли представить, что Эмери будет настолько успешен после ухода из «Спартака»?

— Да, вполне. Послушайте, я бы солгал, если бы сказал, что мог представить его тренером «ПСЖ» или «Арсенала». Но я видел, что он реально очень хороший тренер. Фантастический! Унаи еще десять лет назад делал те вещи, которые сейчас признаны в качестве стандартов в мировом футболе. Особенно это касалось тактики, расстановки, стандартных положений. 

При Карпине тактике уделялось не так много времени. С Эмери же все отрабатывалось каждый день. Единственное, в чем я, возможно, не был уверен, так это в его умении управлять раздевалкой. Вероятно, ему было трудно находить подход к таким игрокам, как Дзюба или Эменике, – сказал бывший футболист «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoУнаи Эмери
logoпремьер-лига Англия
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