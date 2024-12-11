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  • Макгиди о «Спартаке»: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку на стол, Комбаровы стали делить премиальные. Федун заходил в раздевалку с шестью-семью охранниками в камуфляже, уверен – с автоматами»
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Макгиди о «Спартаке»: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку на стол, Комбаровы стали делить премиальные. Федун заходил в раздевалку с шестью-семью охранниками в камуфляже, уверен – с автоматами»

Эйден Макгиди рассказал, как босс «Спартака» принес сумку денег и бросил на стол.

– В одном из интервью вы упоминали, что в раздевалке проводили собрания «какие-то люди от владельца клуба». Кто это был?

– Я имел в виду, что обычно Леонид Федун заходил в раздевалку перед важными играми, например, против «Зенита» или ЦСКА. Вместе с ним обычно стояли шесть-семь охранников в камуфляже. Не помню точно, но практически уверен, что у них были автоматы.

Федун мог мотивировать футболистов премиальными перед важными матчами, говорил о принципиальности побед над тем же «Зенитом».

– Какими были самые большие премиальные за победу?

– Помню, мистер Челоянц (Джеван Челоянц, бывший акционер и член совета директоров «Спартака» – Спортс’‘) приходил в раздевалку дважды. Первый раз – когда мы стали вторыми, обыграв «Зенит» на выезде. Тогда еще победный гол забил Кариока.

Второй – после победы над «Локомотивом». Он пришел с сумкой, набитой деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные.

Если честно, не знаю, можно ли говорить об этом. Однажды, будучи игроком «Спартака», я дал интервью одному британскому журналисту, где рассказал о размере премиальных. Вы же помните Романа Асхабадзе?

– Конечно.

– Когда я приходил в клуб, он был переводчиком, а потом стал генеральным директором. Я рассказал о том, как все было, думая, что это нормальная практика.

Но в день выхода материала Асхабадзе позвонил мне и сказал, что Федун разорвет со мной контракт, если эти слова не будут удалены. Якобы из-за того, что кто-то дал деньги в раздевалке, могли возникнуть проблемы с налоговыми органами, с государством... Тогда я сразу же позвонил журналисту, и материал убрали.

– Сегодня можно спокойно говорить об этом.

– Знаю, но не хочется нажить себе врагов в России.

– Так что с премиальными?

– Не помню точно, каким был размер самых больших выплат, но такое происходило редко.

После больших побед Федун говорил: «Я счастлив. Ребята, для вас есть дополнительный бонус лично от меня. Спасибо вам!» И мы все тоже были счастливы!

– Вряд ли они превышали премиальные Сулеймана Керимова в золотую эпоху «Анжи».

– Конечно! Я много слышал об этом, потому что играл в «Эвертоне» с Самюэлем Это′О. Однажды разговор зашел о его машинах, и я удивился, что у него есть Bugatti. Он рассказал, что это подарок Керимова за подписание контракта с «Анжи».

Конечно, подарки и премиальные были и остаются нормальной практикой. Но это ненормально, когда тебе дарят Bugatti... Самюэль рассказывал мне, что зарабатывал 20 миллионов евро в год.

– Даже сейчас это внушительная сумма.

– Я знаю, что это сумасшествие. Но, видимо, были хорошие времена, – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной Ирландии Макгиди.

Макгиди дал инспектору ДПС 1500 долларов: «Он сказал «я не могу брать взятки» и тихо спросил: «Сколько?» В России, если у тебя достаточно денег, ты, кажется, порой можешь стоять выше законов и правил»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЭйден Макгиди
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деньги
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