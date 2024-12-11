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Губерниев о «Спартаке»: «Бермудский треугольник: бац – и команда пропала. Клуб скорее выиграл, пригласив Станковича»

Дмитрий Губерниев указал на нестабильность «Спартака».

После 18 туров красно-белые с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Геннадий Орлов сказал, что Станкович сделает «Спартак» чемпионом, если ему дадут поработать. Согласны?

– 50 на 50: либо сделает, либо нет. Очевидно, что «Спартак» скорее выиграл, пригласив Станковича. Команда впечатляет, но «Спартак» – это Бермудский треугольник: бац – и команда пропала. Пока я склонен согласиться с демиургом – Геннадием Сергеевичем, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoДеян Станкович
logoДмитрий Губерниев
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