Губерниев о «Спартаке»: «Бермудский треугольник: бац – и команда пропала. Клуб скорее выиграл, пригласив Станковича»

Дмитрий Губерниев указал на нестабильность «Спартака».

После 18 туров красно-белые с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице Мир РПЛ .

– Геннадий Орлов сказал, что Станкович сделает «Спартак» чемпионом, если ему дадут поработать. Согласны?

– 50 на 50: либо сделает, либо нет. Очевидно, что «Спартак» скорее выиграл, пригласив Станковича. Команда впечатляет, но «Спартак» – это Бермудский треугольник: бац – и команда пропала. Пока я склонен согласиться с демиургом – Геннадием Сергеевичем, – сказал комментатор «Матч ТВ ».