«Срджан готов к титулу. Он зверь, восстановится к сборам». Агент Бабича о травме защитника «Спартака»

Агент Срджана Бабича рассказал о восстановлении игрока после травмы колена.

Ранее защитник «Спартака» перенес операцию на колене в связи с травмой, полученной в матче за сборную Сербии против Швейцарии (1:1) в 5-м туре Лиги наций.

После повреждения он провел все игры за московский клуб в Мир РПЛ до конца первой части сезона.

«Бабич восстановится совсем скоро. Он будет готов к сборам, потому что он зверь.

Срджан готов к титулу», – заявил Мануэль Стоянович.

После 18 матчей чемпионата России красно-белые с 37 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.

Бабичу прооперировали колено в Сербии: «Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу! 🔴⚪️»