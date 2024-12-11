«Срджан готов к титулу. Он зверь, восстановится к сборам». Агент Бабича о травме защитника «Спартака»
Агент Срджана Бабича рассказал о восстановлении игрока после травмы колена.
Ранее защитник «Спартака» перенес операцию на колене в связи с травмой, полученной в матче за сборную Сербии против Швейцарии (1:1) в 5-м туре Лиги наций.
После повреждения он провел все игры за московский клуб в Мир РПЛ до конца первой части сезона.
«Бабич восстановится совсем скоро. Он будет готов к сборам, потому что он зверь.
Срджан готов к титулу», – заявил Мануэль Стоянович.
После 18 матчей чемпионата России красно-белые с 37 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.
Бабичу прооперировали колено в Сербии: «Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу! 🔴⚪️»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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