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Кассационный суд отклонил жалобу Маньякова по делу Игнатова. Агент требовал дисквалифицировать хавбека «Спартака» на полгода

Кассационный суд отклонил жалобу Александра Маньякова по делу Михаила Игнатова.

Напомним, агент Александр Маньков и хавбек «Спартака» Михаил Игнатов вели судебное разбирательство после расторжения контракта. Агент обратился в палату РФС по разрешению споров с требованием дисквалифицировать игрока на полгода. 

Юрист Игнатова Ирина Бжезовская сообщила об отказе в удовлетворении кассационной жалобы Маньякова Первым кассационным судом общей юрисдикции по делу о споре с Игнатовым.

«Московский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что условия, которые были включены в агентский договор между футболистом Игнатовым и агентом Маньяковым, предусматривающие право посредника на получение вознаграждения за весь период действия трудового договора в размере 10% от всего валового дохода футболиста, даже при отсутствии какого-либо участия агента в заключении такого договора, действительно являлись незаконными  и не подлежали применению комитетом РФС по статусу игроков. 

С указанными выводами суда первой инстанции Московский областной суд согласился, после того как 7 мая 2024 года Верховным судом РФ были отменены первоначальные решения Московского областного и Кассационного судов, которые пришли к выводу о прекращении производства по иску Игнатова ввиду неподведомственности его требований государственным судам РФ. С этим не согласился Верховный суд 7 мая 2024 года, отменив как первоначальное решение Московского областного суда, так и решение Кассационного суда.

Судьи выслушали обе стороны и вынесли, как мы считаем, абсолютно законное и обоснованное решение, которым оставили решение Московского областного суда от 1 июля 2024 года и решение Мытищинского городского суда от 22 декабря 2022 года без изменения, а жалобу Маньякова – без удовлетворения.

У Маньякова остается право не согласиться с сегодняшним решением Кассационного суда, у него трехмесячный срок на подачу жалобы в Верховный суд РФ. Будет он реализовывать его или нет, сейчас никто сказать не сможет», – сказала Бжезовская.

«Спартак» о возможном отстранении Игнатова на полгода: «Требование агента необоснованно. К тому же регламент предусматривает альтернативу в виде штрафа»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Александр Маньяков
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