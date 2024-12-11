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Пирс Морган: «Не выдержу 10 лет нытья журналистов по поводу ЧМ-2034 в Саудовской Аравии. Как и в случае с Катаром, они отбросят моральные возражения и поедут туда веселиться»

Пирс Морган выразил недовольство критикой ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

Сегодня ФИФА официально объявила, что Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году.

«Я не выдержу того, что британские журналисты следующие 10 лет будут ныть по поводу того, что Саудовская Аравия проведет чемпионат мира по футболу в 2034 году, зная, что, как и в случае с Катаром, все они отбросят свои серьезные моральные возражения, когда придет время, и поедут туда, чтобы веселиться 6 недель.

Кроме того, я думаю, что саудовцы проведут турнир блестяще, как это сделали катарцы», – написал журналист в твиттере.

ФИФА оценила заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2034 на 420 из 500 баллов – самый высокий результат в истории. В отчете говорится о «потенциальных рисках, связанных с правами человека»

«Людей будут эксплуатировать, выселять из домов и даже убивать. ФИФА фактически отказалась от политики по правам человека». Amnesty International о высокой оценке заявки Саудовской Аравии на ЧМ

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Пирса Моргана
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