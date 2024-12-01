«Людей будут эксплуатировать, выселять из домов и даже убивать. ФИФА фактически отказалась от политики по правам человека». Amnesty International о высокой оценке заявки Саудовской Аравии на ЧМ
Ранее ФИФА оценил заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034 на 420 баллов из 500 – самый высокий результат в истории турнира. В отчете также отмечаются «потенциальные риски, связанные с правами человека».
В правозащитной организации назвали оценку от ФИФА «поразительным отмыванием репутации».
«На каждом этапе процесса ФИФА следила за тем, чтобы ничто не мешало Саудовской Аравии принять чемпионат мира по футболу в 2034 году, и для достижения этой цели она фактически отказалась от своей политики в области прав человека.
Если не будут проведены масштабные реформы в области прав человека, то людей будут эксплуатировать, выселять из своих домов и даже убивать», – заявил представитель Amnesty International.
Отметим, что в отчете об оценке заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034 ФИФА отмечает «хороший потенциал того, что турнир может послужить катализатором некоторых текущих и будущих реформ и способствовать позитивным результатам в области прав человека».
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