«Людей будут эксплуатировать, выселять из домов и даже убивать. ФИФА фактически отказалась от политики по правам человека». Amnesty International о высокой оценке заявки Саудовской Аравии на ЧМ

В Amnesty International недовольны одобрением заявки Саудовской Аравии от ФИФА.

Ранее ФИФА оценил заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034 на 420 баллов из 500 – самый высокий результат в истории турнира. В отчете также отмечаются «потенциальные риски, связанные с правами человека».

В правозащитной организации назвали оценку от ФИФА «поразительным отмыванием репутации».

«На каждом этапе процесса ФИФА следила за тем, чтобы ничто не мешало Саудовской Аравии принять чемпионат мира по футболу в 2034 году, и для достижения этой цели она фактически отказалась от своей политики в области прав человека.

Если не будут проведены масштабные реформы в области прав человека, то людей будут эксплуатировать, выселять из своих домов и даже убивать», – заявил представитель Amnesty International.

Отметим, что в отчете об оценке заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034 ФИФА отмечает «хороший потенциал того, что турнир может послужить катализатором некоторых текущих и будущих реформ и способствовать позитивным результатам в области прав человека».