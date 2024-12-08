Бензема о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это не только пустыня, саудовский футбол меняется. Люди приветливы, здесь чувствуешь себя прекрасно. Это страна, которую нужно открыть для себя»

Карим Бензема высказался о Саудовской Аравии, которая примет ЧМ-2034.

«Я думаю, что саудовский футбол меняется. Я верю, что через 10 лет [Саудовская Аравия] будет готова. Я думаю, [гости] будут удивлены страстью саудовских болельщиков на каждом матче...

Чтобы понять, нужно приехать и посетить матч. Я думаю, что мир будет удивлен саудовскими болельщиками...

Людям, у которых есть предвзятые представления о Саудовской Аравии, нужно приехать и увидеть это самим. Здесь есть невероятные вещи и знаковые места. Люди приветливы, здесь чувствуешь себя прекрасно.

Это страна, которую нужно открыть для себя. Здесь так много всего можно сделать. Это не только пустыня, хотя в пустыне тоже есть удивительные вещи, которые можно испытать. Вы должны приехать и посетить Саудовскую Аравию», – заявил нападающий «Аль-Иттихада».