Бензема о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это не только пустыня, саудовский футбол меняется. Люди приветливы, здесь чувствуешь себя прекрасно. Это страна, которую нужно открыть для себя»
Карим Бензема высказался о Саудовской Аравии, которая примет ЧМ-2034.
«Я думаю, что саудовский футбол меняется. Я верю, что через 10 лет [Саудовская Аравия] будет готова. Я думаю, [гости] будут удивлены страстью саудовских болельщиков на каждом матче...
Чтобы понять, нужно приехать и посетить матч. Я думаю, что мир будет удивлен саудовскими болельщиками...
Людям, у которых есть предвзятые представления о Саудовской Аравии, нужно приехать и увидеть это самим. Здесь есть невероятные вещи и знаковые места. Люди приветливы, здесь чувствуешь себя прекрасно.
Это страна, которую нужно открыть для себя. Здесь так много всего можно сделать. Это не только пустыня, хотя в пустыне тоже есть удивительные вещи, которые можно испытать. Вы должны приехать и посетить Саудовскую Аравию», – заявил нападающий «Аль-Иттихада».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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