  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Макгиди о визите на базу «Спартака» фанатов с пистолетами: «Карпин привел их, чтобы взбодрить нас, шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше»
9

Макгиди о визите на базу «Спартака» фанатов с пистолетами: «Карпин привел их, чтобы взбодрить нас, шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше»

Эйден Макгиди рассказал о визите на базу «Спартака» фанатов с пистолетами.

– Как-то вы рассказывали, что на базу «Спартака» приходили бритоголовые ультрас с пистолетами...

– Я помню, что говорил об этом, а потом то ли Асхабадзе, то ли Карпин опровергли мои слова в СМИ. Но такое на самом деле было, правда!

В тот период у нас была не очень хорошая серия игр. Мы проиграли первые несколько матчей сезона. Карпин пытался использовать разные методы. В итоге он привел расстроенных ультрас к нам на базу.

Там было шесть или семь человек из различных фанатских группировок. Среди них выделялся главный – спокойный, сдержанный мужчина, который попросил нас играть лучше. Но был и фанат, который постоянно кричал матом: «Сука, #####, сука!»

Многое из этого звучало в адрес Веллитона, потому что выяснилось, что он проводил время в ночном клубе после поражения от «Порту» в Лиге Европы. Но в целом все прошло спокойно. Знаете, важно, когда болельщики рассказывают, что они чувствуют на самом деле. Но мы и сами понимали, что играем плохо.

Когда ультрас уходили, я заметил у некоторых из них пистолеты в заднем кармане джинсов. Сразу спросил у Асхабадзе: «Так и должно быть?»

Сейчас у клубов такие базы, куда не пройти без карточек или ключей. Но в наше время было вот так. Карпин привел фанатов, чтобы взбодрить нас, даже шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше.

– Обошлось без выстрелов? Даже в воздух?

– Нет-нет, ничего такого, ха-ха! Они были очень расстроенными. Все же знают, что болельщики «Спартака» следуют за командой везде: по всей России и даже миру.

Мне кажется, некоторые фанаты на выездах обижались, если мы не проходили по полю, чтобы их поприветствовать после окончания игры. В этом была главная проблема.

– Похожая ситуация была в «Динамо»: фанаты атаковали базу с пейнтбольными ружьями и высказали игрокам все, что думают об их игре.

– Думаю, в этом нет никакой проблемы. Их можно понять, они поддерживают команду, но в какой-то момент результаты начинают расстраивать.

Но многие болельщики также понимают, что сами футболисты тоже недовольны собой. Например, когда я играл плохо, не было более расстроенного этим фактом человека, чем я сам, – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной Ирландии Макгиди.

Макгиди дал инспектору ДПС 1500 долларов: «Он сказал «я не могу брать взятки» и тихо спросил: «Сколько?» В России, если у тебя достаточно денег, ты, кажется, порой можешь стоять выше законов и правил»

Макгиди о «Спартаке»: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку на стол, Комбаровы стали делить премиальные. Федун заходил в раздевалку с шестью-семью охранниками в камуфляже, уверен – с автоматами»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЭйден Макгиди
logoРоман Асхабадзе
logoСпорт-Экспресс
logoСпартак
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoВеллитон
происшествия
болельщики
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эйден Макгиди: «История Путина не может не быть интересной, о нем много документальных фильмов. Я смотрел и про Сноудена»
84сегодня, 11:48
Макгиди о «Спартаке»: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку на стол, Комбаровы стали делить премиальные. Федун заходил в раздевалку с шестью-семью охранниками в камуфляже, уверен – с автоматами»
93сегодня, 10:40
Макгиди дал инспектору ДПС 1500 долларов: «Он сказал «я не могу брать взятки» и тихо спросил: «Сколько?» В России, если у тебя достаточно денег, ты, кажется, порой можешь стоять выше законов и правил»
251сегодня, 09:22
Макгиди об Эмери в «Спартаке»: «Видел, что он реально хороший тренер. Унаи еще 10 лет назад делал то, что сейчас признано в качестве стандартов в мировом футболе»
18сегодня, 06:24
«Карпин курил постоянно, но был в отличной форме. В раздевалке всегда было пиво, кто-то из игроков употреблял снюс». Макгиди о временах в «Спартаке»
26вчера, 17:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Семшов об иностранцах: «Я не против тех, кто может что-то дать нашему футболу – Станкович, Адвокат, Спаллетти. Абаскаль приехал «набираться опыта», а мы, российские тренеры, где будем?»
59 минут назад
Канделаки – губернатору о комментаторах «Матч ТВ»: «Будь снисходительнее, они полны эмоций. Мы готовы посетить Нижний Новгород, чтобы все еще раз поняли, какая у тебя заполняемость стадионов»
2534 минуты назад
«Динамо» рассмотрит предложения по Бальбуэне, Дасе и Грулеву. Клуб не ведет с ними переговоры о продлении контрактов, рассчитанных до лета
1145 минут назад
Губернатор о 7-м месте «Пари НН» по посещаемости: «Доказательство необъективности высказываний на спортивном канале. Непрофессиональное отношение к людям и клубам недопустимо»
1254 минуты назад
Александр Мостовой: «Поставьте Гвардиолу в «Шеффилд», он станет чемпионом? Нет, конечно. И «Пари НН» так и будет болтаться внизу, с Гончаренко или нет»
38сегодня, 12:13
Перчатки, капитанская повязка, кассета «Руки Вверх» – ничего не забыли?
сегодня, 12:00Спецпроект
«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона
57сегодня, 11:59
Эйден Макгиди: «История Путина не может не быть интересной, о нем много документальных фильмов. Я смотрел и про Сноудена»
84сегодня, 11:48
Батраков получил премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку года в РПЛ. Хавбек «Локо» опередил Козлова
33сегодня, 11:38
Лига чемпионов. «Арсенал» примет «Монако» Головина, «Ювентус» против «Ман Сити», «Барселона» в гостях у «Дортмунда» 
40сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
FC 25 попала в список дисциплин на Esports World Cup 2025
сегодня, 11:15Фото
Межконтинентальный кубок. «Ботафого» сыграет с «Пачукой»
3сегодня, 11:15
Владислав Радимов: «Спартак» физически феноменально готов. Нравится работа хавбеков – знают свой маневр, партнера. Станкович даже не как тренер, а как игрок научил их»
10сегодня, 11:10
«Акрон-Академия Коноплева» заняла второе место на конкурсе «МАРТ»
1сегодня, 10:22Фото
Хедира о проблемах «Реала» без Крооса: «Мбаппе этого не решит. Анчелотти нужно изменить стиль игры, найти баланс»
6сегодня, 10:13
I Всероссийский юношеский турнир по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения ведущих академий пройдет с 17 по 21 декабря в футбольном манеже «Локомотива»
1сегодня, 10:05Фото
Владислав Радимов: «Гол Кассьерры надо было засчитывать, отматывать 20 секунд – перебор. При пенальти «Краснодара» прошло 6 секунд. Арбитры ничего не объясняют, судят как хотят»
37сегодня, 09:59
Медведев про интерес «Зенита» к Хлусевичу: «Это не так»
30сегодня, 08:51
Браим о 18-м месте «Реала» в ЛЧ: «Постараемся набрать 15 очков. Все только начинается» 
34сегодня, 07:56
Пивоваров о крыше на «ВТБ Арене»: «Такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций»
38сегодня, 07:38