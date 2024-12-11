Макгиди о визите на базу «Спартака» фанатов с пистолетами: «Карпин привел их, чтобы взбодрить нас, шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше»

Эйден Макгиди рассказал о визите на базу «Спартака» фанатов с пистолетами.

– Как-то вы рассказывали, что на базу «Спартака» приходили бритоголовые ультрас с пистолетами...

– Я помню, что говорил об этом, а потом то ли Асхабадзе, то ли Карпин опровергли мои слова в СМИ. Но такое на самом деле было, правда!

В тот период у нас была не очень хорошая серия игр. Мы проиграли первые несколько матчей сезона. Карпин пытался использовать разные методы. В итоге он привел расстроенных ультрас к нам на базу.

Там было шесть или семь человек из различных фанатских группировок. Среди них выделялся главный – спокойный, сдержанный мужчина, который попросил нас играть лучше. Но был и фанат, который постоянно кричал матом: «Сука, #####, сука!»

Многое из этого звучало в адрес Веллитона , потому что выяснилось, что он проводил время в ночном клубе после поражения от «Порту » в Лиге Европы. Но в целом все прошло спокойно. Знаете, важно, когда болельщики рассказывают, что они чувствуют на самом деле. Но мы и сами понимали, что играем плохо.

Когда ультрас уходили, я заметил у некоторых из них пистолеты в заднем кармане джинсов. Сразу спросил у Асхабадзе : «Так и должно быть?»

Сейчас у клубов такие базы, куда не пройти без карточек или ключей. Но в наше время было вот так. Карпин привел фанатов, чтобы взбодрить нас, даже шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше.

– Обошлось без выстрелов? Даже в воздух?

– Нет-нет, ничего такого, ха-ха! Они были очень расстроенными. Все же знают, что болельщики «Спартака» следуют за командой везде: по всей России и даже миру.

Мне кажется, некоторые фанаты на выездах обижались, если мы не проходили по полю, чтобы их поприветствовать после окончания игры. В этом была главная проблема.

– Похожая ситуация была в «Динамо»: фанаты атаковали базу с пейнтбольными ружьями и высказали игрокам все, что думают об их игре.

– Думаю, в этом нет никакой проблемы. Их можно понять, они поддерживают команду, но в какой-то момент результаты начинают расстраивать.

Но многие болельщики также понимают, что сами футболисты тоже недовольны собой. Например, когда я играл плохо, не было более расстроенного этим фактом человека, чем я сам, – сказал бывший хавбек «Спартака » и сборной Ирландии Макгиди.

Макгиди дал инспектору ДПС 1500 долларов: «Он сказал «я не могу брать взятки» и тихо спросил: «Сколько?» В России, если у тебя достаточно денег, ты, кажется, порой можешь стоять выше законов и правил»

Макгиди о «Спартаке»: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку на стол, Комбаровы стали делить премиальные. Федун заходил в раздевалку с шестью-семью охранниками в камуфляже, уверен – с автоматами»