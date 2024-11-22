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Булыкин о Fan ID: «Если в Большой театр ввести, тогда станет понятно, что натворили в российском футболе. Цифры посещаемости никак не вернуть»

Дмитрий Булыкин раскритиковал введение Fan ID на стадионах.

«Цифры посещаемости никак не вернуть. Единственное – что-то надо придумывать с Fan ID. Здесь нужно всем клубам собраться и решить, что же можно такое сделать. Fan ID, конечно, ужасно подпортил ситуацию.

К сожалению, никто об этом не подумал, но и сейчас не может понять, что же происходит. Если адресовать простым языком для всех людей, то это как Fan ID вводить в хоккей, в волейбол или сделать его в Большой театр.

Только тогда людям станет понятно, что же натворили в российском футболе с введением Fan ID», – сказал бывший нападающий сборной России.

Артем Дзюба: «При встрече с Путиным попросил бы его Fan ID отменить – почему на Кубок можно, а на РПЛ нет? Не время ставить ограничения»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Булыкин
logoСоветский спорт
болельщики
Fan ID
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