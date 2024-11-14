Мостовой о Fan ID: «Зачем и почему его вводили, до сих пор никто не знает. Потеряли тысяч пять ребят, которые болеют и переживают – всю жизнь в этой атмосфере играли»

Александр Мостовой высказался о важности поддержки болельщиков.

Экс-игрок сборной России присутствовал на матче легенд «Спартака » и «Динамо » (1:2) памяти Федора Черенкова, который прошел на «Лукойл Арене» в среду. Игру посетили более 14 тысяч зрителей.

«Отлично, здорово это все, так и должно быть. Мы в этой атмосфере играли всю жизнь, поэтому, конечно, очень жалко, когда болельщиков нет. Они должны быть.

Тема Fan ID уже закрылась, никто ее особо не разбирает. До сих пор, правда, никто не знает, зачем его вводили, почему. Мы потеряли, представляете, тысяч пять ребят, которые тут болеют и переживают», – сказал бывший игрок сборной России.

Артем Дзюба: «При встрече с Путиным попросил бы его Fan ID отменить – почему на Кубок можно, а на РПЛ нет? Не время ставить ограничения»