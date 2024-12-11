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«МЮ» готов продать больше половины состава. Среди неприкасаемых – Онана, Мазрауи, де Лигт, Йоро, Майну и Диалло

Боссы «МЮ» готовы продать большинство игроков первой команды.

Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, в клубе есть понимание того, что более половины состава можно продавать в случае хороших предложений зимой или летом.

Тренеру Рубену Амориму руководство позволит произвести перестройку команды, но для этого потребуются продажи футболистов.

В настоящее время в число неприкасаемых входят Амад Диалло, Кобби Майну, Нуссаир Мазрауи, Маттейс де Лигт, Лени Йоро, Андре Онана и еще 2-3 ключевых игрока.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
возможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
logoАндре Онана
logoМаттейс де Лигт
logoАмад Диалло
logoКобби Майну
logoНуссаир Мазрауи
logoЛени Йоро
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
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