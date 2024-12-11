«МЮ» готов продать больше половины состава. Среди неприкасаемых – Онана, Мазрауи, де Лигт, Йоро, Майну и Диалло
Боссы «МЮ» готовы продать большинство игроков первой команды.
Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, в клубе есть понимание того, что более половины состава можно продавать в случае хороших предложений зимой или летом.
Тренеру Рубену Амориму руководство позволит произвести перестройку команды, но для этого потребуются продажи футболистов.
В настоящее время в число неприкасаемых входят Амад Диалло, Кобби Майну, Нуссаир Мазрауи, Маттейс де Лигт, Лени Йоро, Андре Онана и еще 2-3 ключевых игрока.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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