«МЮ» готов продать больше половины состава. Среди неприкасаемых – Онана, Мазрауи, де Лигт, Йоро, Майну и Диалло

Боссы «МЮ» готовы продать большинство игроков первой команды.

Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, в клубе есть понимание того, что более половины состава можно продавать в случае хороших предложений зимой или летом.

Тренеру Рубену Амориму руководство позволит произвести перестройку команды, но для этого потребуются продажи футболистов.

В настоящее время в число неприкасаемых входят Амад Диалло , Кобби Майну , Нуссаир Мазрауи , Маттейс де Лигт , Лени Йоро , Андре Онана и еще 2-3 ключевых игрока.