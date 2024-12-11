Семшов об иностранцах: «Я не против тех, кто может что-то дать нашему футболу – Станкович, Адвокат, Спаллетти. Абаскаль приехал «набираться опыта», а мы, российские тренеры, где будем?»
«У многих по моим высказываниям в СМИ может сложиться впечатление, что я против приглашения в РПЛ иностранных тренеров. Это не так.
Я не против тех, у кого можно учиться, кто может что-то дать нашему футболу. Такие примеры есть: и Станкович в «Спартаке», и Адвокат, Спаллетти раньше в «Зените».
А когда некоторые корреспонденты пишут – приехал, дескать, Абаскаль или еще кто-то из таких «набираться опыта», мне хочется задать вопрос: «Подождите, а мы, российские тренеры, где будем набираться опыта?» Поедем тренировать за границу? Нас туда не приглашают.
Поэтому надо взвешенно относиться к назначению иностранных тренеров в клубы РПЛ. У нас есть те, кто может работать на этом уровне не хуже», – сказал бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Семшов.
Семшов о тренерстве: «У меня нет предложений, зато есть у иностранцев, ничего не сделавших для нашего футбола. Тедеско готов вернуться. Дружище, зачем ты нужен? Просто смех»
Семшов об иностранных тренерах: «Посредственные зачем нам? К Станковичу и Личке большое уважение, а таких как Артига и Слишкович у нас и своих достаточно»
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