  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов об иностранцах: «Я не против тех, кто может что-то дать нашему футболу – Станкович, Адвокат, Спаллетти. Абаскаль приехал «набираться опыта», а мы, российские тренеры, где будем?»
59

Семшов об иностранцах: «Я не против тех, кто может что-то дать нашему футболу – Станкович, Адвокат, Спаллетти. Абаскаль приехал «набираться опыта», а мы, российские тренеры, где будем?»

Игорь Семшов выступил против неопытных иностранных тренеров в Мир РПЛ.

«У многих по моим высказываниям в СМИ может сложиться впечатление, что я против приглашения в РПЛ иностранных тренеров. Это не так.

Я не против тех, у кого можно учиться, кто может что-то дать нашему футболу. Такие примеры есть: и Станкович в «Спартаке», и Адвокат, Спаллетти раньше в «Зените».

А когда некоторые корреспонденты пишут – приехал, дескать, Абаскаль или еще кто-то из таких «набираться опыта», мне хочется задать вопрос: «Подождите, а мы, российские тренеры, где будем набираться опыта?» Поедем тренировать за границу? Нас туда не приглашают.

Поэтому надо взвешенно относиться к назначению иностранных тренеров в клубы РПЛ. У нас есть те, кто может работать на этом уровне не хуже», – сказал бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Семшов.

Семшов о тренерстве: «У меня нет предложений, зато есть у иностранцев, ничего не сделавших для нашего футбола. Тедеско готов вернуться. Дружище, зачем ты нужен? Просто смех»

Семшов об иностранных тренерах: «Посредственные зачем нам? К Станковичу и Личке большое уважение, а таких как Артига и Слишкович у нас и своих достаточно»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Семшов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoЛучано Спаллетти
logoЗенит
logoСпартак
logoДик Адвокат
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семшов об иностранных тренерах: «Посредственные зачем нам? К Станковичу и Личке большое уважение, а таких как Артига и Слишкович у нас и своих достаточно»
19вчера, 16:15
Семшов о тренерстве: «У меня нет предложений, зато есть у иностранцев, ничего не сделавших для нашего футбола. Тедеско готов вернуться. Дружище, зачем ты нужен? Просто смех»
896 декабря, 14:16
Семшов о Слишковиче в «Оренбурге»: «Выбираем второсортных иностранцев, а потом дуем им в одно место. Если Деограсия не играл в футбол, какой он футбольный человек? Таких у нас полстраны»
367 октября, 12:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Эйден Макгиди: «США участвовали в конфликтах по всей планете, но никто не отстранял их. Они всегда участвовали в Олимпиадах, а Россия почему не может?»
118 минут назад
Комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID
5417 минут назад
Лига чемпионов. «Арсенал» примет «Монако» Головина, «Ювентус» против «Ман Сити», «Барселона» в гостях у «Дортмунда» 
4025 минут назад
Винни Джонс за зазоры между игроками при офсайдах «не из-за ###### же ногтя» и за удаления после симуляций «эти ##### падают, когда их не трогают»
2329 минут назад
Сафонов инициировал пять судебных дел против бывшей жены – о дарении квартиры дочери, о порядке общения с ней, об автомобиле, о платежах до назначения алиментов и о месте жительства ребенка
69сегодня, 13:51
Мостовой об аренде Соболева: «Зачем? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами из года в год. Какая разница, выйдешь на замену или нет?»
15сегодня, 13:40
«МЮ» готов продать больше половины состава. Среди неприкасаемых – Онана, Мазрауи, де Лигт, Йоро, Майну и Диалло
92сегодня, 13:31
Месси, Модрич... и Смоллинг 😳 У нас такая команда – получится лучше?
сегодня, 13:30Спецпроект
Макгиди о визите на базу «Спартака» фанатов с пистолетами: «Карпин привел их, чтобы взбодрить нас, шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше»
15сегодня, 12:59
Канделаки – губернатору о комментаторах «Матч ТВ»: «Будь снисходительнее, они полны эмоций. Мы готовы посетить Нижний Новгород, чтобы все еще раз поняли, какая у тебя заполняемость стадионов»
81сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Сильянов: «Вожу в Дубай друзей, они никогда не были на море. Все для друзей»
43 секунды назад
FC 25 попала в список дисциплин на Esports World Cup 2025
сегодня, 11:15Фото
Межконтинентальный кубок. «Ботафого» сыграет с «Пачукой»
4сегодня, 11:15
Владислав Радимов: «Спартак» физически феноменально готов. Нравится работа хавбеков – знают свой маневр, партнера. Станкович даже не как тренер, а как игрок научил их»
13сегодня, 11:10
«Акрон-Академия Коноплева» заняла второе место на конкурсе «МАРТ»
1сегодня, 10:22Фото
Хедира о проблемах «Реала» без Крооса: «Мбаппе этого не решит. Анчелотти нужно изменить стиль игры, найти баланс»
12сегодня, 10:13
I Всероссийский юношеский турнир по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения ведущих академий пройдет с 17 по 21 декабря в футбольном манеже «Локомотива»
1сегодня, 10:05Фото
Владислав Радимов: «Гол Кассьерры надо было засчитывать, отматывать 20 секунд – перебор. При пенальти «Краснодара» прошло 6 секунд. Арбитры ничего не объясняют, судят как хотят»
38сегодня, 09:59
Медведев про интерес «Зенита» к Хлусевичу: «Это не так»
32сегодня, 08:51
Браим о 18-м месте «Реала» в ЛЧ: «Постараемся набрать 15 очков. Все только начинается» 
36сегодня, 07:56
Рекомендуем