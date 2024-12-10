Семшов об иностранных тренерах: «Посредственные зачем нам? К Станковичу и Личке большое уважение, а таких как Артига и Слишкович у нас и своих достаточно»

Игорь Семшов высказался об иностранных тренерах в Мир РПЛ.

– Я считаю, надо смотреть, за какие места борются иностранные тренеры со своими командами в РПЛ, что дают нашему футболу, в какой ситуации их назначают. Мы видим, что два тренера – Слишкович и Артига – внизу таблицы, а другие претендуют на что-то серьезное. Думаю, топовые тренеры принесут пользу нашему футболу, а посредственные зачем нам? У нас есть люди, которые выше их по мастерству.

– Личка, Станкович подходят нашему футболу? Это топ?

– Ну, Станкович – футбольная глыба, многого добился как игрок, к нему только уважение. К Личке тоже большое уважение. Он начинал с Первой лиги, два раза вывел наверх «Оренбург ». Один раз команду не пустили, в другой раз – пустили. Личка не пришел сразу в РПЛ и не получил клуб, как некоторые иностранцы, он пробивался с самых низов. Поработал в «Оренбурге» – перешел на новый уровень в «Динамо». А тренеров уровня Артиги и Слишковича у нас и своих достаточно, – сказал бывший полузащитник «Динамо».