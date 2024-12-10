  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов об иностранных тренерах: «Посредственные зачем нам? К Станковичу и Личке большое уважение, а таких как Артига и Слишкович у нас и своих достаточно»
13

Семшов об иностранных тренерах: «Посредственные зачем нам? К Станковичу и Личке большое уважение, а таких как Артига и Слишкович у нас и своих достаточно»

Игорь Семшов высказался об иностранных тренерах в Мир РПЛ.

– Я считаю, надо смотреть, за какие места борются иностранные тренеры со своими командами в РПЛ, что дают нашему футболу, в какой ситуации их назначают. Мы видим, что два тренера – Слишкович и Артига – внизу таблицы, а другие претендуют на что-то серьезное. Думаю, топовые тренеры принесут пользу нашему футболу, а посредственные зачем нам? У нас есть люди, которые выше их по мастерству.

Личка, Станкович подходят нашему футболу? Это топ?

– Ну, Станкович – футбольная глыба, многого добился как игрок, к нему только уважение. К Личке тоже большое уважение. Он начинал с Первой лиги, два раза вывел наверх «Оренбург». Один раз команду не пустили, в другой раз – пустили. Личка не пришел сразу в РПЛ и не получил клуб, как некоторые иностранцы, он пробивался с самых низов. Поработал в «Оренбурге» – перешел на новый уровень в «Динамо». А тренеров уровня Артиги и Слишковича у нас и своих достаточно, – сказал бывший полузащитник «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Семшов
logoМарцел Личка
logoХимки
logoСпартак
logoФранк Артига
logoДинамо Москва
logoВладимир Слишкович
logoОренбург
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семшов о голах Сергеева и Дзюбы в ворота «Зенита»: «Они доказали, что клуб зря расстался с ними, возможно. У них есть желание, старание, заряженность»
12сегодня, 05:45
Мостовой о Тюкавине в Европе: «У него есть перспективы. Проблема в чем: многие возвращались через пару лет. Немногие играли там по 15 лет, как Канчельскис и Мостовой»
15вчера, 16:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ход Клоппа – в топе главных событий 2024 года. Какой же он крутой...
14 минут назадСпецпроект
Дуарте о «Спартаке» в ЛЧ: «Мы смогли бы достойно выступить, у нас собралась хорошая команда. Надеемся, что скоро сможем там играть»
829 минут назад
Бове успешно имплантировали съемный подкожный дефибриллятор. Хавбека «Фиорентины» выпишут из больницы не позднее субботы
237 минут назад
Ромеро раскритиковал боссов «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» и «Челси» усиливаются – вот на что нужно равняться. Сначала винят игроков, затем меняют тренеров, а виноваты всегда одни и те же»
2143 минуты назад
«Лас-Пальмас» опроверг слухи о трансфере Жозе из «Спартака»: «Не соответствует действительности»
1157 минут назад
Моуринью в ответ Пепу о нарушениях «Сити»: «Неправда, что я хочу их понижения в классе, я хочу справедливости. Маленькие клубы штрафуют при превышении лимитов ФФП на 5-10 евро»
19сегодня, 16:10
«Аль-Наср» предоставил Роналду, Мане и другим игрокам BMW XM. Автомобили стоят от 155 000 евро
27сегодня, 16:09Фото
Сафонов подорожал на 2 млн евро по версии Transfermarkt и стал третьим по цене вратарем Лиги 1, обогнав Булку. Доннарумма подешевел на 5 млн
30сегодня, 16:04
Федерация Палестины о конфликте с Израилем: «Геноцид в прямом эфире на фоне оглушительного молчания. Игроки месяцами оставались вдали от семей, некоторые не знали о судьбе близких»
68сегодня, 15:53
Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у «Жироны», «Реал» сыграет с «Аталантой», «Бавария» против «Шахтера», «Байер» примет «Интер»
74сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Пивоваров о Мостовом и «Динамо»: «Обсуждаем его участие в медийных активностях. Возможно, видели его фото в образе царя, надеемся, что и в дальнейшем будем взаимодействовать»
4 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Европейский футбол более динамичный, агрессивный и яркий, чем в РПЛ. Интереснее смотреть за ним, естественно»
4 минуты назад
«Карпин курил постоянно, но был в отличной форме. В раздевалке всегда было пиво, кто-то из игроков употреблял снюс». Макгиди о временах в «Спартаке»
25 минут назад
Аршавин о «Спартаке»: «Угальде не хватало игрока, который подсунет мяч, отыграется в стенку. Манфред нашел общий язык с Барко, две трети голов забил одним касанием»
315 минут назад
«Брайтон» купил хавбека «Интер Майами» Гомеса за 15+3 млн долларов
17 минут назад
«Жирона» – «Ливерпуль». Салах и Нуньес играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
422 минуты назад
Орлов о сборной России: «Это политическая команда, национальная гордость. Задача одна: чтобы этот институт существовал. Поменяется курс, появятся хорошие соперники»
324 минуты назад
Эдегор верит, что «Арсенал» «добьется чего-то особенного» в ЛЧ: «Такое настроение у всех в команде. В прошлом году мы получили важные уроки, нужно извлечь из них пользу»
132 минуты назад
Агент Николсона о будущем игрока: «Новости о возможном уходе из «Спартака» – просто слухи. Некоторые люди очень не любят его, наверное. Каждое окно одно и то же»
336 минут назад
«Зенит» работает над товарищеским матчем с «Сантосом» в ближайшие месяцы («СЭ»)
747 минут назад