Канделаки – губернатору о комментаторах «Матч ТВ»: «Будь снисходительнее, они полны эмоций. Мы готовы посетить Нижний Новгород, чтобы все еще раз поняли, какая у тебя заполняемость стадионов»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о 7-м месте «Пари НН» по средней посещаемости в первой части сезона: «Доказательство необъективности высказываний на спортивном канале. Непрофессиональное отношение к людям и клубам недопустимо».
Ранее Роман Нагучев вступил в спор с генеральным директором «Пари НН». Давид Мелик-Гусейнов подверг критике работу комментаторов «Матч ТВ» после игры с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами. Кто дал право на всю страну оценивать?» Нагучев ответил: «Моя профессия и Конституция дают мне право на мнение. 40 тысяч пустых кресел кричат, что вы плохо делаете работу. Кто дал право так распоряжаться клубом?»
«Глеб, будь снисходительнее к нашим комментаторам. Все они живые люди, полные эмоций во время комментирования.
И многое, что нашим партнерам может не понравиться, они говорят от того порыва, который свойственен всем настоящим любителям и болельщикам спорта.
А чтобы все еще раз поняли, какая у тебя заполняемость стадионов, весь дружный коллектив «Матч ТВ» готов посетить Нижний Новгород. С удовольствием приедем и посмотрим, как изменился регион, город и сколько болельщиков на стадионах.
Мы очень ждем приглашения и личную экскурсию от тебя. Сама была на такой и знаю, что это бесценно», – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Канделаки.
Публичная ссора Нагучева и босса «Пари НН» – из-за посещаемости. Клуб правда 7-й в РПЛ?
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