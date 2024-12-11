Канделаки – губернатору о комментаторах «Матч ТВ»: «Будь снисходительнее, они полны эмоций. Мы готовы посетить Нижний Новгород, чтобы все еще раз поняли, какая у тебя заполняемость стадионов»

Тина Канделаки вступилась за комментаторов «Матч ТВ».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о 7-м месте «Пари НН» по средней посещаемости в первой части сезона: «Доказательство необъективности высказываний на спортивном канале. Непрофессиональное отношение к людям и клубам недопустимо».

Ранее Роман Нагучев вступил в спор с генеральным директором «Пари НН». Давид Мелик-Гусейнов подверг критике работу комментаторов «Матч ТВ » после игры с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами . Кто дал право на всю страну оценивать?» Нагучев ответил: «Моя профессия и Конституция дают мне право на мнение. 40 тысяч пустых кресел кричат, что вы плохо делаете работу . Кто дал право так распоряжаться клубом?»

«Глеб, будь снисходительнее к нашим комментаторам. Все они живые люди, полные эмоций во время комментирования.

И многое, что нашим партнерам может не понравиться, они говорят от того порыва, который свойственен всем настоящим любителям и болельщикам спорта.

А чтобы все еще раз поняли, какая у тебя заполняемость стадионов, весь дружный коллектив «Матч ТВ » готов посетить Нижний Новгород. С удовольствием приедем и посмотрим, как изменился регион, город и сколько болельщиков на стадионах.

Мы очень ждем приглашения и личную экскурсию от тебя. Сама была на такой и знаю, что это бесценно», – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Канделаки .

Публичная ссора Нагучева и босса «Пари НН» – из-за посещаемости. Клуб правда 7-й в РПЛ?