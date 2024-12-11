  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канделаки – губернатору о комментаторах «Матч ТВ»: «Будь снисходительнее, они полны эмоций. Мы готовы посетить Нижний Новгород, чтобы все еще раз поняли, какая у тебя заполняемость стадионов»
25

Канделаки – губернатору о комментаторах «Матч ТВ»: «Будь снисходительнее, они полны эмоций. Мы готовы посетить Нижний Новгород, чтобы все еще раз поняли, какая у тебя заполняемость стадионов»

Тина Канделаки вступилась за комментаторов «Матч ТВ».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о 7-м месте «Пари НН» по средней посещаемости в первой части сезона: «Доказательство необъективности высказываний на спортивном канале. Непрофессиональное отношение к людям и клубам недопустимо».

Ранее Роман Нагучев вступил в спор с генеральным директором «Пари НН». Давид Мелик-Гусейнов подверг критике работу комментаторов «Матч ТВ» после игры с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами. Кто дал право на всю страну оценивать?» Нагучев ответил: «Моя профессия и Конституция дают мне право на мнение. 40 тысяч пустых кресел кричат, что вы плохо делаете работу. Кто дал право так распоряжаться клубом?»

«Глеб, будь снисходительнее к нашим комментаторам. Все они живые люди, полные эмоций во время комментирования.

И многое, что нашим партнерам может не понравиться, они говорят от того порыва, который свойственен всем настоящим любителям и болельщикам спорта.

А чтобы все еще раз поняли, какая у тебя заполняемость стадионов, весь дружный коллектив «Матч ТВ» готов посетить Нижний Новгород. С удовольствием приедем и посмотрим, как изменился регион, город и сколько болельщиков на стадионах.

Мы очень ждем приглашения и личную экскурсию от тебя. Сама была на такой и знаю, что это бесценно», – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Канделаки.

Публичная ссора Нагучева и босса «Пари НН» – из-за посещаемости. Клуб правда 7-й в РПЛ?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
logoМатч ТВ
logoПари НН
болельщики
соцсети
logoРоман Нагучев
Политика
Глеб Никитин
logoТина Канделаки
телевидение
logoпремьер-лига Россия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губернатор о 7-м месте «Пари НН» по посещаемости: «Доказательство необъективности высказываний на спортивном канале. Непрофессиональное отношение к людям и клубам недопустимо»
1254 минуты назад
Гендиректор «Пари НН» о посещаемости: «Сейчас у нас ходит на тысячу больше, чем в прошлом сезоне. 4 человека на матче получили призы стоимостью более 100 тысяч рублей – хорошая мотивация»
1225 ноября, 12:36
Гендиректор «Пари НН» недоволен комментаторами «Матч ТВ»: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами. Кто дал право на всю страну оценивать?»
16624 ноября, 20:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Семшов об иностранцах: «Я не против тех, кто может что-то дать нашему футболу – Станкович, Адвокат, Спаллетти. Абаскаль приехал «набираться опыта», а мы, российские тренеры, где будем?»
59 минут назад
Макгиди о визите на базу «Спартака» фанатов с пистолетами: «Карпин привел их, чтобы взбодрить нас, шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше»
925 минут назад
«Динамо» рассмотрит предложения по Бальбуэне, Дасе и Грулеву. Клуб не ведет с ними переговоры о продлении контрактов, рассчитанных до лета
1145 минут назад
Губернатор о 7-м месте «Пари НН» по посещаемости: «Доказательство необъективности высказываний на спортивном канале. Непрофессиональное отношение к людям и клубам недопустимо»
1254 минуты назад
Александр Мостовой: «Поставьте Гвардиолу в «Шеффилд», он станет чемпионом? Нет, конечно. И «Пари НН» так и будет болтаться внизу, с Гончаренко или нет»
38сегодня, 12:13
Перчатки, капитанская повязка, кассета «Руки Вверх» – ничего не забыли?
сегодня, 12:00Спецпроект
«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона
57сегодня, 11:59
Эйден Макгиди: «История Путина не может не быть интересной, о нем много документальных фильмов. Я смотрел и про Сноудена»
83сегодня, 11:48
Батраков получил премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку года в РПЛ. Хавбек «Локо» опередил Козлова
33сегодня, 11:38
Лига чемпионов. «Арсенал» примет «Монако» Головина, «Ювентус» против «Ман Сити», «Барселона» в гостях у «Дортмунда» 
40сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
FC 25 попала в список дисциплин на Esports World Cup 2025
сегодня, 11:15Фото
Межконтинентальный кубок. «Ботафого» сыграет с «Пачукой»
3сегодня, 11:15
Владислав Радимов: «Спартак» физически феноменально готов. Нравится работа хавбеков – знают свой маневр, партнера. Станкович даже не как тренер, а как игрок научил их»
10сегодня, 11:10
«Акрон-Академия Коноплева» заняла второе место на конкурсе «МАРТ»
1сегодня, 10:22Фото
Хедира о проблемах «Реала» без Крооса: «Мбаппе этого не решит. Анчелотти нужно изменить стиль игры, найти баланс»
6сегодня, 10:13
I Всероссийский юношеский турнир по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения ведущих академий пройдет с 17 по 21 декабря в футбольном манеже «Локомотива»
1сегодня, 10:05Фото
Владислав Радимов: «Гол Кассьерры надо было засчитывать, отматывать 20 секунд – перебор. При пенальти «Краснодара» прошло 6 секунд. Арбитры ничего не объясняют, судят как хотят»
37сегодня, 09:59
Медведев про интерес «Зенита» к Хлусевичу: «Это не так»
30сегодня, 08:51
Браим о 18-м месте «Реала» в ЛЧ: «Постараемся набрать 15 очков. Все только начинается» 
34сегодня, 07:56
Пивоваров о крыше на «ВТБ Арене»: «Такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций»
38сегодня, 07:38