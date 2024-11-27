Публичная ссора Нагучева и босса «Пари НН» – из-за посещаемости. Клуб правда 7-й в РПЛ?

Фактчек.

Спор комментатора Романа Нагучева с генеральным директором «Пари НН» Давидом Меликом-Гусейновым разросся на несколько дней.

Давид Мелик-Гусейнов подверг критике работу комментаторов «Матч ТВ» после матча с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами . Кто дал право на всю страну оценивать?»

Ему ответил комментатор Роман Нагучев: «Моя профессия и Конституция дают мне право на мнение. 40 тысяч пустых кресел кричат, что вы плохо делаете работу . Кто дал право так распоряжаться клубом?»

Новая реплика Мелик-Гусейнова – про посещаемость.

«Вероятно, Роман живет временами ЧМ. Слегка потерялся в реалиях». Мелик-Гусейнов против Нагучева

Рассуждал в интервью «СЭ»: «Покоробило, насколько некорректно и неуважительно Нагучев отнесся к нижегородским болельщикам. Матч с «Динамо» собрал 5742 зрителя. Мы благодарны абсолютно каждому и говорим спасибо, что, несмотря на холодную и пасмурную погоду, болельщики пришли воскресным вечером на стадион, а не предпочли другие и, вероятно, более комфортные для этого времени года места. И создали по-настоящему теплую и уютную атмосферу на стадионе.

Вероятно, комментатору, находившемуся в Москве, за 400 километров от Нижнего Новгорода, в останкинской студии ее просто не удалось почувствовать...

Нагучев несколько раз педалировал тему якобы пустого стадиона. Вероятно, Роман до сих пор живет временами ЧМ-2018 или европейскими турнирами и слегка потерялся в нынешних реалиях, в которых существует российский футбол.

Между тем по итогам первого круга «Пари НН» стал седьмым в РПЛ по посещаемости . Мы на уровне с «Локомотивом», опережаем «Крылья Советов», «Факел», которые считаются популярными командами, «Рубин» и ряд других клубов. Средняя посещаемость наших матчей в первом круге – 9921 зритель, что для эпохи Fan ID достаточно неплохой показатель.

Конечно, мы понимаем, что потенциал нашего замечательного стадиона очень высокий. Ни в коем случае не собираемся останавливаться не достигнутом и продолжим работать, чтобы на наши матчи приходило как можно больше болельщиков, которых. Кстати, Романа Нагучева тоже приглашаем в гости.

Роман все еще ностальгирует по матчу Аргентина – Хорватия. Возможно, он давно не был в Нижнем Новгороде. Что ж, это отличный повод лучше ознакомиться с тем, как живет клуб, какие усилия прикладывает, чтобы привлечь болельщиков, и увидеть своими глазами, как все работает».

«Пари НН» и правда 7-й по посещаемости?

Похоже, что да. Данные из протоколов на сайте РПЛ подтверждают: по средней посещаемости нижегородцы действительно седьмые с показателем 9960 человек. Выше только «Ростов» (12 107 человек), «Динамо» (12 582), ЦСКА (13 890), «Спартак» (16 708), «Краснодар» (24 989) и «Зенит» (31 698).

У тех, кого Мелик-Гусейнов упомянул отдельно, средняя посещаемость ниже.

«Локомотив» – 9921 человек.

«Крылья Советов» – 8994;

«Рубин» – 8264;

«Факел» – 8560.

Однако есть пара нюансов.

● «Пари НН» – единственные в лиге, кто уже сыграл дома и с «Зенитом», и со «Спартаком» (еще приезжал ЦСКА). Матчи против топов всегда собирают больше зрителей – конкурентам повезло меньше.

● Сравнения с «Факелом» не совсем корректны – стадион официально вмещает 10 052 болельщика, а арена в Нижнем Новгороде – 45 000 (информация с официального сайта ). Отсюда и разница в проценте заполняемости: например, у «Пари НН» это 23%, а у «Факела» – 85%.

К тому же «Факел», в отличие от «Пари НН», играл с «Зенитом» и «Спартаком» в гостях. На некоторые матчи нижегородцев (с «Химками», «Локомотивом» и «Ростовом») пришло меньше людей, чем на любой домашний матч воронежцев (минимум «Факела» – 7948 человек).

Даже седьмое место по посещаемости не помогает «Пари НН» побеждать: команда худшая в лиге по результатам дома: лишь одна победа, всего четыре очка.

О влиянии трибун говорил даже тренер Виктор Гончаренко после октябрьского матча со «Спартаком» (0:2): «У нас много [журналистов] с Нижнего Новгорода? Знаете, наша с вами задача – на такой прекрасный большой стадион вернуть как можно больше болельщиков. Чтобы вы понимали, в Екатеринбурге больше болельщиков болеют за «Урал», чем здесь [за «Пари НН»]. Более того, были разбросаны флаги «Спартака» и «Нижнего», такого вообще быть не должно. Должно быть спартаковское боление и нижегородское.

Мы своей игрой, своими результатами должны сделать все возможное, чтобы те люди, которые ездят смотреть московские команды – понятно, что тут не так далеко, – оставались и смотрели наши матчи и, может быть, со временем они будут болеть не за «Спартак», а за свою команду. Это только от нас зависит».

Тема в клубе явно живая, но так же явно, что дело не в Романе Нагучеве. В среду комментатор написал: «Думаю, стоит сообщить, что загадочная история матча «Пари НН» – «Динамо» Мх подошла к концу. Для разрешения таких споров лучше всего подходит личный диалог, и мы с Давидом Мелик-Гусейновым разобрались буквально в двух предложениях. Без патетики и склок. Два взрослых человека защищали свой труд. Это все, что важно».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Фото: vk.com/fcparinn ; Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press