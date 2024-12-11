Губернатор о 7-м месте «Пари НН» по посещаемости: «Доказательство необъективности высказываний на спортивном канале. Непрофессиональное отношение к людям и клубам недопустимо»
Ранее Роман Нагучев вступил в спор с генеральным директором «Пари НН». Давид Мелик-Гусейнов подверг критике работу комментаторов «Матч ТВ» после игры с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами. Кто дал право на всю страну оценивать?» Нагучев ответил: «Моя профессия и Конституция дают мне право на мнение. 40 тысяч пустых кресел кричат, что вы плохо делаете работу. Кто дал право так распоряжаться клубом?»
«Показатели посещаемости домашних матчей ФК «Пари НН» – среди лучших в рейтинге РПЛ! Наши болельщики просто супер, создают невероятную атмосферу на трибунах! Спасибо вам за поддержку!!
И эта позиция в рейтинге – доказательство необъективности высказываний на одном из спортивных каналов во время трансляции матча (уважаю работу творческих команд вещателей, но такое непрофессиональное отношение к людям и клубам недопустимо).
В новом году – все на наш красавец-стадион! Команде будет очень нужна поддержка! Вперед за Нижний!» – написал Глеб Никитин.
Губернатор отреагировал на информацию клуба о том, что «Пари НН» вошел в топ-7 по средней посещаемости в первой части сезона.
Изображение: t.me/fcparinn/16253
Публичная ссора Нагучева и босса «Пари НН» – из-за посещаемости. Клуб правда 7-й в РПЛ?
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