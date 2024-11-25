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  • Гендиректор «Пари НН» о посещаемости: «Сейчас у нас ходит на тысячу больше, чем в прошлом сезоне. 4 человека на матче получили призы стоимостью более 100 тысяч рублей – хорошая мотивация»
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Гендиректор «Пари НН» о посещаемости: «Сейчас у нас ходит на тысячу больше, чем в прошлом сезоне. 4 человека на матче получили призы стоимостью более 100 тысяч рублей – хорошая мотивация»

Давид Мелик-Гусейнов поделился мыслями о посещаемости матчей «Пари НН».

– Виктор Гончаренко не раз говорил, что недоволен поддержкой фанатов в Нижнем Новгороде. Как можно решить эту проблему?

– Это больная тема с увеличением посещаемости стадиона на домашних играх. В этом сезоне мы идем лучше, чем в прошлом.

В среднем на домашние матчи этого розыгрыша у нас ходит на тысячу болельщиков больше, чем в прошлом сезоне.

Нам крайне необходимо, чтобы люди все больше интересовались футболом. Футбол – это живые эмоции, их не купишь в магазине и не получишь, пойдя в кино или театр.

Тут нет одного решения. Мы работаем мультиканально, задействуем соцсети, ТВ, наружную рекламу.

На матче был розыгрыш среди постоянных болельщиков, четыре человека получили призы стоимостью более 100 тысяч рублей. Я думаю, что это хорошая мотивация ходить на футбол, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoПари НН
Давид Мелик-Гусейнов
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