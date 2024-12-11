Мантуан хочет вернуться в Бразилию, хавбек «Зенита» отдает предпочтение «Коринтиансу» (Самир Карвальо)
Игрок «Зенита» Густаво Мантуан хочет вернуться в Бразилию.
Об этом сообщил журналист Самир Карвальо, освещающий «Коринтианс».
До лета 2022 года Мантуан выступал за «Коринтианс», а затем перешел в «Зенит».
Утверждается, что Мантуана предложили нескольким бразильским клубам, но 23-летний вингер, играющий в последнее время на позиции правого защитника, отдает предпочтение именно бывшей команде.
По словам инсайдера, Густаво даже общался с игроками «тимау» по поводу возможного возвращения.
Другой клуб, который может подписать Мантуана, – «Баия». Однако проблемой для бразильских команд может стать позиция «Зенита».
Подробная статистика выступлений игрока, контракт которого с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года, доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Самира Карвальо
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