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Мантуан хочет вернуться в Бразилию, хавбек «Зенита» отдает предпочтение «Коринтиансу» (Самир Карвальо)

Игрок «Зенита» Густаво Мантуан хочет вернуться в Бразилию.

Об этом сообщил журналист Самир Карвальо, освещающий «Коринтианс».

До лета 2022 года Мантуан выступал за «Коринтианс», а затем перешел в «Зенит».

Утверждается, что Мантуана предложили нескольким бразильским клубам, но 23-летний вингер, играющий в последнее время на позиции правого защитника, отдает предпочтение именно бывшей команде.

По словам инсайдера, Густаво даже общался с игроками «тимау» по поводу возможного возвращения.

Другой клуб, который может подписать Мантуана, – «Баия». Однако проблемой для бразильских команд может стать позиция «Зенита».

Подробная статистика выступлений игрока, контракт которого с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года, доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Самира Карвальо
logoГуставо Мантуан
возможные трансферы
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoБаия
logoКоринтианс
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