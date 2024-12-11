Мантуан хочет вернуться в Бразилию, хавбек «Зенита» отдает предпочтение «Коринтиансу» (Самир Карвальо)

Игрок «Зенита» Густаво Мантуан хочет вернуться в Бразилию.

Об этом сообщил журналист Самир Карвальо, освещающий «Коринтианс ».

До лета 2022 года Мантуан выступал за «Коринтианс», а затем перешел в «Зенит».

Утверждается, что Мантуана предложили нескольким бразильским клубам, но 23-летний вингер, играющий в последнее время на позиции правого защитника, отдает предпочтение именно бывшей команде.

По словам инсайдера, Густаво даже общался с игроками «тимау» по поводу возможного возвращения.

Другой клуб, который может подписать Мантуана , – «Баия ». Однако проблемой для бразильских команд может стать позиция «Зенита ».

Подробная статистика выступлений игрока, контракт которого с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года, доступна здесь .