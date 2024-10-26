Мантуана удивляет погода в Петербурге: «Но это чудесный город, где мне нравится жить. Здесь семья чувствует себя в безопасности. Люблю гулять по паркам и выбираться в рестораны»
– В Петербурге вы уже два года. Расскажите, город вас еще чем-то удивляет?
– Да, конечно! Например, погодой (улыбается). Холод всегда удивляет меня. Но если серьезно, Петербург – чудесный город, в котором мне очень нравится жить. Здесь моя семья чувствует себя в полной безопасности, так что это место всегда будет в моем сердце.
– К слову, о погоде. В Самаре впервые в этом сезоне было по-настоящему прохладно во время игры. Почувствовали приближение зимы?
– О да! Было довольно холодно в самом начале, но еще хуже стало после перерыва, когда мы, остывшие, вышли из раздевалки на второй тайм. Что тут сказать? Нужно как можно быстрее адаптироваться к этим условиям, чтобы не терять из-за них концентрацию и делать всё хорошо.
– Сентябрь был, по сути, продолжением лета. Октябрь значительно прохладнее, но очень красивый. В России это называется «золотая осень». Как она вам?
– Для меня это тоже очень красивый период – возможно, самый прекрасный момент, который есть в году. Этот и еще когда выпадает много снега – невероятная красота! Сейчас листья и деревья выглядят волшебно, столько красок, и мне очень радостно, выйдя из дома, это всё видеть.
– Любите ли вы сейчас гулять по петербургским паркам? Вообще, чем занимаетесь, когда нет матчей и тренировок?
– Я люблю проводить время с друзьями – и гулять по паркам, и выбираться в рестораны, и просто сидеть дома за игрой в карты. Когда расписание матчей не такое плотное, мы можем поиграть в падел-теннис – это одно из самых любимых моих хобби, – сказал хавбек «Зенита».
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