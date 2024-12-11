Макманаман о голе «Ливерпуля»: «Это не пенальти, я бы обезумел от такого сомнительного решения. Это контактная игра, на угловых происходят вещи и посерьезнее»
Команда тренера Арне Слота обыграла «Жирону» (1:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Единственный гол с пенальти забил Мохамед Салах.
На 63-й минуте встречи главный арбитр Бенуа Бастьен назначил одиннадцатиметровый удар в пользу «Ливерпуля» после консультации с ВАР. Бригада судей пришла к выводу, что Донни ван де Бек наступил на ногу Луису Диасу в штрафной хозяев.
«Я подумал, что это не пенальти. Он [ван де Бек] наступает на пятку, но никто не спорит. Как это принято в Европе, ВАР вмешался. Это было очень сомнительное решение. Я бы обезумел [от такого].
Это невезение «Жироны». Футбол – контактная игра, и на угловых происходят вещи и посерьезнее, поэтому я не думаю, что это пенальти», – сказал бывший хавбек «Ливерпуля» Макманаман в эфире TNT Sports.
«Было очевидно, что Салах забьет. Но я думаю, что тут нет умысла, и самое точное слово – неуклюжесть. Игрок «Жироны» дал возможность судье [назначить пенальти]», – сказал бывший защитник «МЮ» Фердинанд.
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