Салах забил 50-й гол в ЛЧ. Он делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом квалификации
Мохамед Салах забил 50-й гол в Лиге чемпионов.
Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти в матче с «Жироной» в 6-м туре общего этапа турнира (1:0).
Это 44-й мяч египтянина за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Еще 5 голов он забил в составе «Базеля», 1 – за «Рому».
Салах делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом голов в квалификации турнира.
Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов с учетом голов в квалификации:
Криштиану Роналду – 141 гол
Лионель Месси – 129
Роберт Левандовски – 101
Карим Бензема – 90
Рауль – 71
Руд ван Нистелрой – 60
Андрей Шевченко – 59
Томас Мюллер – 54
Тьерри Анри – 51
Филиппо Индзаги – 50
Мохамед Салах – 50
Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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