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Салах забил 50-й гол в ЛЧ. Он делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом квалификации

Мохамед Салах забил 50-й гол в Лиге чемпионов.

Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти в матче с «Жироной» в 6-м туре общего этапа турнира (1:0).

Это 44-й мяч египтянина за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Еще 5 голов он забил в составе «Базеля», 1 – за «Рому».

Салах делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом голов в квалификации турнира.

Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов с учетом голов в квалификации:

  1. Криштиану Роналду – 141 гол

  2. Лионель Месси – 129

  3. Роберт Левандовски – 101

  4. Карим Бензема – 90

  5. Рауль – 71

  6. Руд ван Нистелрой – 60

  7. Андрей Шевченко – 59

  8. Томас Мюллер – 54

  9. Тьерри Анри – 51

  10. Филиппо Индзаги – 50

  11. Мохамед Салах – 50

Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoФилиппо Индзаги
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЖирона
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoЛионель Месси
logoРауль
logoКриштиану Роналду
logoКарим Бензема
logoРоберт Левандовски
logoТомас Мюллер
logoТьерри Анри
logoАндрей Шевченко
logoРуд ван Нистелрой
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