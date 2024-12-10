Салах забил 50-й гол в ЛЧ. Он делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом квалификации

Мохамед Салах забил 50-й гол в Лиге чемпионов.

Вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти в матче с «Жироной» в 6-м туре общего этапа турнира (1:0).

Это 44-й мяч египтянина за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Еще 5 голов он забил в составе «Базеля», 1 – за «Рому».

Салах делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом голов в квалификации турнира.

Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов с учетом голов в квалификации:

Криштиану Роналду – 141 гол Лионель Месси – 129 Роберт Левандовски – 101 Карим Бензема – 90 Рауль – 71 Руд ван Нистелрой – 60 Андрей Шевченко – 59 Томас Мюллер – 54 Тьерри Анри – 51 Филиппо Индзаги – 50 Мохамед Салах – 50

Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь .