Слот об 1:0: «Мне почти жаль «Жирону»: у них был хороший план на игру, но у нас был очень хороший вратарь. Алиссон показал, почему он наш номер один»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги игры с «Жироной».

Английская команда выиграла матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти.

«Мне почти жаль «Жирону», это очень качественная команда, и они заслуживают гораздо большего, чем три очка, которые у них есть на данный момент. Сегодня у них был хороший план на игру, но у нас был очень хороший вратарь!

Я бы с удовольствием посмотрел, как Дарвин [Нуньес] забивает, потому что ему нужен гол, и именно поэтому я продержал его на поле довольно долго. Он был опасен, но когда нападающий не забивает, всегда спрашиваешь себя, почему это происходит – из-за плохой игры или из-за недостатка уверенности.

Летом «Жирона » потеряла многих хороших игроков, поэтому то, что она играет вот так и доставляет столько трудностей нам, «Фейеноорду» и ПСВ, говорит о них очень многое».

Об основном вратаре

«Не было похоже, что Алиссон пропустил два месяца. Я пошутил с игроками, что, возможно, они хотели проверить его готовность, и поэтому дали ему сделать так много сэйвов. Но он показал, почему я всегда говорю, что он наш номер один», – сказал Слот .