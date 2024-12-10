Пенальти после ВАР назначили в матче «Жирона» – «Ливерпуль» после того, как ван де Бек наступил на ногу Диасу. Салах реализовал

«Ливерпуль» получил право пробить пенальти в ворота «Жироны».

Команда под руководством Арне Слота играет с испанским клубом (1:0 , второй тайм) в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

На 63-й минуте встречи главный арбитр Бенуа Бастьен назначил пенальти в пользу «Ливерпуля » после консультации с ВАР. Бригада судей пришла к выводу, что хавбек «Жироны» Донни ван де Бек наступил на ногу Луису Диасу в штрафной хозяев.

Мохамед Салах реализовал пенальти на 63-й минуте и открыл счет в матче.

Изображение: кадр из трансляции