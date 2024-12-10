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  • «Карпин курил постоянно, но был в отличной форме. В раздевалке всегда было пиво, кто-то из игроков употреблял снюс». Макгиди о временах в «Спартаке»
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«Карпин курил постоянно, но был в отличной форме. В раздевалке всегда было пиво, кто-то из игроков употреблял снюс». Макгиди о временах в «Спартаке»

Эйден Макгиди вспомнил о вредных привычках партнеров по «Спартаку».

Ирландский футболист играл за красно-белых с 2010 по 2013 год. Командой руководил Валерий Карпин.

«Думаю, Карпин и сейчас курит, в этом нет ничего особенного. Кстати, Карпин раньше курил постоянно, но в то же время довольно часто присоединялся к нам на тренировках. И был в отличной форме!

Карпин часто звонил мне, чтобы поговорить, будь то какая-то дисциплинарная проблема или еще что-то. И каждый раз, когда я заходил в его офис, он стоял у окна и курил.

Куривший игрок, который сразу приходит на ум, – это Андрей Дикань. После каждой игры я видел, как он стоял с сигаретой в туалете или в душе. Но это не было большой проблемой. И, я думаю, некоторые другие игроки делали то же самое.

Как и все, я люблю пиво – могу выпить после игры. Или немного вина. Виски, водку, может быть, что-то более крепкое, если я иду на дискотеку или куда-то еще. После игр обычно любил посидеть дома, съесть немного фруктов, выпить пива. В России это довольно распространенное явление.

Сейчас в Британии люди не говорят о таких вещах. В России же после игры в раздевалке всегда было пиво, некоторые игроки могли покурить, но я этого не делал. Кто-то употреблял снюс. Правда, не знаю, настолько ли он популярен в России, как в Британии», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoЭйден Макгиди
алкоголь и спорт
logoСпартак
logoАндрей Дикань
logoРостов
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