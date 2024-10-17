Экс-игрок «Спартака» Макгиди завершил карьеру в 38 лет
Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год и завоевал с клубом серебряные медали РПЛ в сезоне-2011/12. Он также играл за «Селтик», «Сандерленд» и «Эвертон». Последним клубом 38-летнего ирландца был «Эйр Юнайтед» из 2-й шотландской лиги.
«Я официально объявляю [о завершении карьеры]. Мне посчастливилось воплотить в жизнь свою мечту, стать футболистом, играть в Лиге чемпионов, в АПЛ и на чемпионате Европы.
Искренне благодарен всем, с кем мне выпала честь играть бок о бок и встречаться на протяжении всего пути. Не терпится увидеть, что принесет следующая глава.
Мне посчастливилось играть за великие клубы в Шотландии, Англии и России, у меня остались прекрасные воспоминания. Никогда не забуду те волшебные времена, когда я 13 лет представлял Ирландию и попал на Евро», – написал 38-летний вингер в соцсетях.
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