Хедира о проблемах «Реала» без Крооса: «Мбаппе этого не решит. Анчелотти нужно изменить стиль игры, найти баланс»

Сами Хедира оценил игру «Реала» после ухода Тони Крооса и прихода Килиана Мбаппе.

Кроос летом завершил карьеру, а Мбаппе перешел в «Мадрид » по истечении срока соглашения с «ПСЖ».

«Слишком просто сказать, что «Реалу» не хватает Крооса. В мае Тони заявил, что уходит, у вас было время.

Летом я говорил с Каранкой , Мойесом и другими тренерами о «Мадриде», и мы все согласились в одном: проблему ухода Крооса не исправить подписанием Мбаппе .

Все знали, что стиль игры придется менять, потому что Крооса нельзя заменить другим игроком – Тони уникален и был особенным для «Мадрида ».

И в этом задача Анчелотти – изменить стиль игры! Ему пришлось подстраиваться под игроков, искать для них наилучшую позицию.

Уже в первый матче Лиги чемпионов против «Штутгарта» было видно, что они не знают, что делать с мячом, как защищаться. В матче с «Барсой» был неплохой первый тайм, но во втором баланс в команде был нарушен. Тренеру нужно сбалансировать команду, найти лучшие позиции для игроков.

Проще всего сказать, что Крооса нет! Да, Тони нет, и надо что-то делать. В «Мадриде» много полузащитников, и многие из них молодые. Есть выбор, и надо искать лучшие связи между игроками», – сказал бывший хавбек «Реала» Хедира .