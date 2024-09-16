Анчелотти о том, усилился ли «Реал» с прошлого сезона: «Думаю, да. Ушли Начо, Кроос, Хоселу, но мы подписали одного из лучших игроков мира»
Карло Анчелотти оценил изменения в составе «Реала» в новом сезоне.
– Вы видели, что произошло – мы потеряли Начо и Крооса, двух важных игроков. И Хоселу. Взамен мы подписали одного из лучших игроков мира.
– Сейчас состав «Реала» лучше, чем в прошлом году?
– Думаю, да, – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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