Анчелотти о том, усилился ли «Реал» с прошлого сезона: «Думаю, да. Ушли Начо, Кроос, Хоселу, но мы подписали одного из лучших игроков мира»

Карло Анчелотти оценил изменения в составе «Реала» в новом сезоне.

– Вы видели, что произошло – мы потеряли Начо и Крооса , двух важных игроков. И Хоселу. Взамен мы подписали одного из лучших игроков мира.

– Сейчас состав «Реала» лучше, чем в прошлом году?

– Думаю, да, – сказал главный тренер «Реала ».