Гути: «Реал» побеждает, но играет не очень хорошо. Он медленный, предсказуемый. Каждый соперник настраивается как на финал»

Гути обеспокоен игрой «Реала» в этом сезоне.

«Я обеспокоен игрой «Мадрида». Все внимание приковано к Мбаппе , потому что от него многого ждали, планка была очень высокой. Сейчас все сводится к тому, что у Мбаппе не все идет хорошо, но я думаю, что это у команды не все идет хорошо. Если команда играет не очень хорошо, одному игроку очень сложно проявить себя. Такова реальность.

Я этого не понимаю. Произошло только одно изменение – Мбаппе пришел вместо Крооса, но команда не работает. Реальность такова, что команда не работает. Они выигрывают матчи, потому что их атакующие игроки находятся на очень высоком уровне. «Реал» побеждает, но игра получается не очень хорошей.

Ушел Тони Кроос – он был очень важным игроком, который делал передачи, отличающиеся от всех остальных. Нужно быть смелым, чтобы играть за «Реал Мадрид ». Недостаточно играть на фланге или в защите, нужно отважиться на что-то большее, и этот спрос должен быть предъявлен к полузащитникам.

«Реал» играет предсказуемо, медленно, у них трудности с пасами, им трудно играть на пространстве. Все хотят играть с мячом, а это очень сложно в современном футболе. Кроме того, в этом сезоне каждая команда, которая встречается с «Реалом», настраивается как на финал», – сказал бывший полузащитник мадридского клуба в эфире El Chiringuito.