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Шустер о Мбаппе в «Реале»: «Он знает, что делать. Вся команда должна измениться, не только он. Нужно найти формулу, чтобы все работало без Крооса»

Бернд Шустер высказался об адаптации Килиана Мбаппе в «Реале».

«Иногда приходят такие игроки, как он, очень качественные. Обычно им легче, но иногда бывает сложно. Я думаю, это придет с матчами. Он знает, что ему нужно делать, это вопрос времени. Вся команда должна немного измениться, не только он.

Кроос обозначал стиль игры на протяжении 10 лет в «Реале». Такая надежность была только у него, и ее невозможно заменить.

Сейчас его там нет, и им нужно найти формулу, чтобы все работало так же. Другого такого, как он, не будет, потому что он ознаменовал эпоху, и это невозможно изменить за два месяца», – сказал бывший игрок и тренер «Реала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoБернд Шустер
logoЛа Лига
logoТони Кроос
logoКилиан Мбаппе
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