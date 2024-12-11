Гендиректор «Пари НН» о 12-м месте: «Есть уверенность, что сохраним прописку в РПЛ. После зимней паузы выйдем существенно обновленными»
Гендиректор «Пари НН» уверен, что клуб останется в Мир РПЛ.
После 18 туров нижегородцы занимают в таблице 12-е место.
«Конечно же, есть и оптимизм, и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ. Да, были непростые времена, лихорадило — и в плане смены тренерского штаба, и в плане травм, которые случились в том числе перед последней игрой — четыре игрока по причине травм отсутствовали даже на скамейке запасных.
В любом случае оптимизм есть — сейчас начнутся зимние сборы, начнется более глубокая проработка слабых сторон. Уверен, что после зимней паузы ребята выйдут существенно обновленными», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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