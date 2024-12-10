«Краснодар» отдаст 19-летнего Кокшарова в аренду «Пари НН». В форварде заинтересован Гончаренко («РБ Спорт»)

«Краснодар» отдаст Александра Кокшарова в аренду «Пари НН».

По информации «РБ Спорт», в приглашении 19-летнего форварда заинтересован главный тренер нижегородцев Виктор Гончаренко.

Кокшаров в текущем сезоне провел два матча за «Краснодар » в Фонбет Кубке России, не отметившись результативными действиями.

«Пари НН » набрал 16 очков за 18 матчей в Мир РПЛ и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Воспитанник «Краснодара» Кокшаров о сравнениях с Холандом: «Сначала думал, что это прикольно, а сейчас вообще не нравится. Я ведь другой футболист, у меня свой путь»