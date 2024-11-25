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Даниил Зорин: «Спартак» – самый популярный клуб России. Не хватает поддержки болельщиков на стадионах, но мы ничего поделать не можем»

Даниил Зорин назвал «Спартак» самым популярным клубом в России.

– У болельщиков «Спартака» особое отношение к своим воспитанникам. Чувствуете ли их любовь?

– «Спартак» – самый популярный клуб страны. Болельщики, разумеется, поддерживают игроков, тем более молодых. Конечно, чувствуем это. Я лично чувствую.

Не хватает поддержки болельщиков на стадионах, но мы ничего с этим поделать не можем. Они пришли к нам перед игрой с «Локомотивом» на тренировку. Зарядили нас, помогли выиграть.

– Что такое играть за «Спартак»?

– Конечно, это особое чувство.

С детства мечтал играть в основной команде «Спартака». Поэтому каждый день воспринимаю как большое событие в моей жизни, – сказал полузащитник «Спартака» Даниил Зорин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoДаниил Зорин
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
болельщики
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