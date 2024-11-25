Даниил Зорин: «Спартак» – самый популярный клуб России. Не хватает поддержки болельщиков на стадионах, но мы ничего поделать не можем»
Даниил Зорин назвал «Спартак» самым популярным клубом в России.
– У болельщиков «Спартака» особое отношение к своим воспитанникам. Чувствуете ли их любовь?
– «Спартак» – самый популярный клуб страны. Болельщики, разумеется, поддерживают игроков, тем более молодых. Конечно, чувствуем это. Я лично чувствую.
Не хватает поддержки болельщиков на стадионах, но мы ничего с этим поделать не можем. Они пришли к нам перед игрой с «Локомотивом» на тренировку. Зарядили нас, помогли выиграть.
– Что такое играть за «Спартак»?
– Конечно, это особое чувство.
С детства мечтал играть в основной команде «Спартака». Поэтому каждый день воспринимаю как большое событие в моей жизни, – сказал полузащитник «Спартака» Даниил Зорин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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