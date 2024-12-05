«Торпедо» хочет арендовать Зорина у «Спартака» с правом выкупа (Metaratings)
Даниил Зорин может перейти из «Спартака» в «Торпедо».
По информации Metaratings.ru, автозаводцы хотят взять 20-летнего полузащитника в аренду с правом выкупа.
Вопрос о возможном трансфере будет решаться в январе в зависимости от того, кто будет принимать решения в «Торпедо» и произойдут ли изменения в руководстве клуба.
Сам футболист хотел бы получать больше игровой практики и рассматривает различные варианты продолжения карьеры.
В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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