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«Торпедо» хочет арендовать Зорина у «Спартака» с правом выкупа (Metaratings)

Даниил Зорин может перейти из «Спартака» в «Торпедо».

По информации Metaratings.ru, автозаводцы хотят взять 20-летнего полузащитника в аренду с правом выкупа. 

Вопрос о возможном трансфере будет решаться в январе в зависимости от того, кто будет принимать решения в «Торпедо» и произойдут ли изменения в руководстве клуба.

Сам футболист хотел бы получать больше игровой практики и рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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