«Партизан» хочет арендовать Зорина у «Спартака» (Metaratings)

Даниил Зорин интересен сербскому клубу.

По информации Metaratings.ru, «Партизан » хочет взять 20-летнего полузащитника «Спартака » в аренду. Однако сделке могут помешать финансовые сложности, которые испытывают белградцы.

Интерес к хавбеку также проявляют несколько российских клубов. Футболист хочет получать больше игровой практики.

В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча, находясь на поле в среднем 14 минут. Статистику игрока можно найти здесь .