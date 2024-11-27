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«Партизан» хочет арендовать Зорина у «Спартака» (Metaratings)

Даниил Зорин интересен сербскому клубу.

По информации Metaratings.ru, «Партизан» хочет взять 20-летнего полузащитника «Спартака» в аренду. Однако сделке могут помешать финансовые сложности, которые испытывают белградцы. 

Интерес к хавбеку также проявляют несколько российских клубов. Футболист хочет получать больше игровой практики. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча, находясь на поле в среднем 14 минут. Статистику игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoвысшая лига Сербия
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Зорин
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