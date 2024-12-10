Мбаппе забил 12-й гол за «Реал» – в 22-м матче

Килиан Мбаппе забил 12-й гол за «Реал».

Нападающий «Реала » открыл счет в матче против «Аталанты» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Это 12-й гол французского нападающего за мадридский клуб во всех турнирах. Мбаппе проводит 22-ю игру в составе «сливочных».

Подробную статистику игрока можно найти здесь .