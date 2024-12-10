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Лукман о «Реале»: «Мбаппе – один из лучших в мире и доказывал это тысячу раз. «Аталанта» думает не о мести за Суперкубок, а только об этой игре»

Адемола Лукман высказался о проблемах Килиана Мбаппе в «Реале».

Сегодня в матче шестого тура Лиги чемпионов «Аталанта» встретится с мадридским клубом. В августе команды играли за Суперкубок Европы, тогда «Реал» победил со счетом 2:0.

– Ждете ли вы реванша?

– Мы думаем только об этой игре, а не о предыдущей. Это новая возможность, которую «Аталанта» с нетерпением ждет и хочет воспользоваться. Разговоры о мести – не лучший способ смотреть на ситуацию.

Мбаппе забил в тот день, но сейчас он не в своей тарелке.

– Он один из лучших игроков в мире и доказывал это тысячу раз. Как нападающий, ты всегда хочешь забивать. Это все, что нужно, – сказал форвард «Аталанты» Адемола Лукман.

«Аталанта» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoКилиан Мбаппе
logoСуперкубок Европы
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАталанта
logoРеал Мадрид
logoАдемола Лукман
logoЛа Лига
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