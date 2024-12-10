Орлов о сборной России: «Это политическая команда, национальная гордость. Задача одна: чтобы этот институт существовал. Поменяется курс, появятся хорошие соперники»

Геннадий Орлов высказался о важности игр сборной России в нынешнее время.

– Если не «Ростов», то где был бы Карпин?

– Не знаю. Его клуб – это «Спартак », не понимаю, почему они не зовут Валерия . Он спартаковец, тренером стал в этой команде, выигрывал серебряные медали. Но все же надо судить по результату. Что у тебя на лицевом счете, золото есть? Нет. А Кубок? Тоже нет.

– Зато в сборной России рекорды.

– Особенно Бруней было обыграть очень сложно (улыбается). Это шутка.

– Вы как оцениваете такие игры для сборной?

– Это же политический момент. В конце концов, национальная сборная – это все‑таки политическая команда. И никуда не деться, понимаете? Это национальная гордость, и задача сейчас одна: чтобы команда и институт сборных существовал. Это самое главное.

– С каждым годом искать соперников все труднее…

– Зависит от политики. Поменяется курс, и сразу появятся у нас хорошие соперники.

– Вы как относитесь к цифрам 34–0 в графе забитые и пропущенные мячи?

– Никак. Какая оценка может быть? А вы помните, как с Таджикистаном играли, Узбекистаном? В сборной появилась большая группа молодых игроков, это радует. В августе про Батракова никто не знал, а теперь он один из лидеров российского футбола, – сказал комментатор.