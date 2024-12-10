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Депутат Журова о желании Дугласа играть за Бразилию: «Если иностранец приносит пользу, то предоставление гражданства РФ целесообразно. РФС должен оценивать такие моменты»

Светлана Журова отреагировала на слова Дугласа Сантоса о сборной Бразилии.

Защитник «Зенита» получил российский паспорт в октябре, а позже заявил: «Очень люблю Россию, поэтому и получил гражданство. Но за сборную должны играть молодые русские воспитанники. Я по-прежнему мечтаю сыграть за Бразилию»

«Я в таких ситуациях всегда считаю так: если иностранец учит русский язык, если он приносит нам пользу и несет не только спортивную, но и профессиональную нагрузку, то такой человек для нашей страны полезен и предоставление гражданства целесообразно.

Например, если он передает свой опыт молодежи, ведь в Бразилии готовят прекрасных футболистов. Или принимает участие в каких-либо специальных проектах и мероприятиях. А если он этого не делает, то это просто игра в один ворота. В свои. 

Думаю, что оценивать такие моменты должен Российский футбольный союз, ведь именно эта организация дает какие-то рекомендации или ходатайствует о получении гражданства. В любом случае ведь есть люди, которые так или иначе эти вопросы лоббируют.

Но если человек после получения гражданства ничего не делает из того, о чем мы говорили выше, то мне такая целесообразность предоставления гражданства видится однобокой», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

«Зенит» – без полевых из России. По кому ударит российский паспорт Дугласа?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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