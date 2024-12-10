Мотта о «Сити»: «Говорить о кризисе несерьезно. Они выиграли АПЛ 4 раза подряд, ЛЧ. Пеп уже всем доказал свою силу»
Тиаго Мотта оценил успехи «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.
– Я не могу судить о том, что происходит в чужих командах. Я могу лишь восхищаться тем, что они делают на протяжении последних лет. Они доказали свою огромную ценность.
Четыре раза подряд выиграли Премьер-лигу, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Говорить о каком-то кризисе было бы слишком несерьезно.
– Является ли Пеп Гвардиола примером для вас?
– Он невероятно силен. Это факт. С самого начала своей карьеры он выигрывает все, причем делает это стабильно, а это самое сложное. Я не буду добавлять больше похвал тренеру, который и так уже всем доказал свою силу, – сказал тренер «Ювентуса» перед матчем с «горожанами» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
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