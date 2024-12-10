Бонуччи о возможном переходе в «Сити» в 2016-м: «Маротта сказал, что меня не продадут даже за 100 млн. Предложение было близко к этому, но «Юве» сдержал слово»

Леонардо Бонуччи рассказал о предложении «Манчестер Сити» в 2016 году.

«Маротта сказал, что не продаст меня даже за 100 миллионов [евро]. Предложение из Англии было недалеко от этой цифры, но Аньелли и Маротта сдержали свое слово.

Год спустя Гвардиола сказал, что возьмет меня, но прежде придется продать Мангаля и Отаменди . Но я не мог ждать», – сказал экс-защитник «Ювентуса ».