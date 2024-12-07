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У «Ман Сити» 1 победа в 9 последних матчах. Дальше – «Ювентус» и «МЮ»

«Манчестер Сити» выиграл только 1 из 9 последних матчей во всех турнирах.

Команда под руководством Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в 15-м туре АПЛ. 

Таким образом, в 9 последних матчах «Манчестер Сити» дважды сыграл вничью, потерпел 6 поражений и одержал только 1 победу. 

«Горожане» сыграют с «Ювентусом» 11 декабря в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов

15 декабря «Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
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