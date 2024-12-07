У «Ман Сити» 1 победа в 9 последних матчах. Дальше – «Ювентус» и «МЮ»
«Манчестер Сити» выиграл только 1 из 9 последних матчей во всех турнирах.
Команда под руководством Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в 15-м туре АПЛ.
Таким образом, в 9 последних матчах «Манчестер Сити» дважды сыграл вничью, потерпел 6 поражений и одержал только 1 победу.
«Горожане» сыграют с «Ювентусом» 11 декабря в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов.
15 декабря «Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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