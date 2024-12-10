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  • Орлов о словах Дзюбы про комментаторов: «Артем сказал правду. Я согласен, что не может комментатор давать оценку. «Ну, он должен был забить» – что это такое?»
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Орлов о словах Дзюбы про комментаторов: «Артем сказал правду. Я согласен, что не может комментатор давать оценку. «Ну, он должен был забить» – что это такое?»

Геннадий Орлов поддержал мнение Артема Дзюбы про комментаторов.

– Вы были футболистом, затем стали журналистом и комментатором. Дзюба в интервью «Матч ТВ» прошелся как раз по комментаторам. Как отнеслись к его словам?

– Он сказал правду, и я с ним согласен, что не может комментатор быть максималистом, то есть давать оценку.

– Артем прошелся и по руководству «Локомотива», бывшим тренерам.

– Я говорю только про комментаторов. Все остальное на его совести. У нас свобода слова, пусть говорит что хочет. Это его рейтинг. Есть много людей, которые относятся к нему без симпатии, есть те, кто на его стороне. Но что касается комментаторов, замечания Артема верны, и к нему надо прислушаться.

Коллеги должны быть очень аккуратными в оценке момента, когда говорят: «Ну, он должен был забить». Что это за оценка такая? Я себе так никогда не мог позволить высказаться, мог только сказать: «А вот если бы он отдал направо…».

Порассуждайте, комментаторы. Вы общаетесь с телезрителем! Должна быть доверительность. Ко мне всегда с уважением относились и футболисты, и тренеры.

– И от болельщиков московских команд грубого слова не услышать.

– Я в пятницу приехал в Москву на поезде, ко мне подошли ребята, сказали, что болеют за «Спартак», но меня уважают. И попросили сфотографироваться. И такое происходит довольно часто, – сказал комментатор. 

Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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