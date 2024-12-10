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Бове успешно имплантировали съемный подкожный дефибриллятор. Хавбека «Фиорентины» выпишут из больницы не позднее субботы

Эдоардо Бове имплантировали дефибриллятор.

Напомним, на 17-й минуте матча Серии А с «Интером» хавбек «Фиорентины» упал на газон, потеряв сознание. Позже стало известно, что у игрока возникли проблемы с сердцем.

Сегодня 22-летний футболист перенес операцию, ему успешно имплантировали съемный подкожный дефибриллятор. Согласно больничному протоколу, это необходимо для того, чтобы его выписали.

Ожидается, что Бове вернется домой в период с четверга по субботу. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
logoЭдоардо Бове
logoФиорентина
logoЗдоровье
logoсерия А Италия
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