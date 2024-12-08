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  • Катальди посвятил Бове гол в ворота «Кальяри». Хавбек «Фиорентины» обратился к потерявшему сознание во время матча Эдоардо, празднуя перед камерой
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Катальди посвятил Бове гол в ворота «Кальяри». Хавбек «Фиорентины» обратился к потерявшему сознание во время матча Эдоардо, празднуя перед камерой

Данило Катальди посвятил Эдоардо Бове гол в ворота «Кальяри».

Полузащитник «Фиорентины» забил на 24-й минуте матча 15-го тура Серии А (1:0).

Празднуя гол, Катальди подбежал к камере возле кромки поля и показал четыре пальца, (Бове играет за «Фиорентину» под 4-м номером – Спортс’‘), затем сложил руки в виде сердца и крикнул: «Я говорил тебе, Эдо! Я тебе говорил!»

Бове упал на газон, потеряв сознание, на 17-й минуте матча Серии А с «Интером» 1 декабря – в итоге игра была перенесена. Позже стало известно, что у хавбека «Фиорентины» возникли проблемы с сердцем. Сообщалось, что Бове согласился на установку кардиовертера-дефибриллятора, с которым больше не сможет играть в Италии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
logoФиорентина
logoЭдоардо Бове
logoКальяри
logoДанило Катальди
logoсерия А Италия
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