Катальди посвятил Бове гол в ворота «Кальяри». Хавбек «Фиорентины» обратился к потерявшему сознание во время матча Эдоардо, празднуя перед камерой

Данило Катальди посвятил Эдоардо Бове гол в ворота «Кальяри».

Полузащитник «Фиорентины» забил на 24-й минуте матча 15-го тура Серии А (1:0).

Празднуя гол, Катальди подбежал к камере возле кромки поля и показал четыре пальца, (Бове играет за «Фиорентину» под 4-м номером – Спортс’‘), затем сложил руки в виде сердца и крикнул: «Я говорил тебе, Эдо! Я тебе говорил!»

Бове упал на газон, потеряв сознание, на 17-й минуте матча Серии А с «Интером» 1 декабря – в итоге игра была перенесена. Позже стало известно, что у хавбека «Фиорентины» возникли проблемы с сердцем. Сообщалось , что Бове согласился на установку кардиовертера-дефибриллятора, с которым больше не сможет играть в Италии.