Бове согласился на имплантацию кардиовертер-дефибриллятора – операция сегодня или завтра. Хавбек «Фиорентины» не сможет играть в Италии

Эдоардо Бове установят кардиовертер-дефибриллятор.

На 17-й минуте матча Серии А с «Интером» хавбек «Фиорентины» упал на газон, потеряв сознание. Позже стало известно, что у игрока возникли проблемы с сердцем. Сообщалось , что Бове может потребоваться кардиовертер-дефибриллятор, в таком случае он не сможет играть в Италии.

Как передает Lettera 43 со ссылкой на Repubblica, футболист дал согласие на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора и уже сегодня или, в крайнем случае, завтра Бове перенесет операцию.

Пока рано говорить о его возвращении в футбол, однако, согласно действующим правилам, он не сможет играть в Италии, где медицинское разрешение на занятия спортом с имплантированным дефибриллятором выдается только для умеренных нагрузок, исключающих контакт с соперниками, так как устройство может повредиться.

По словам источника, МРТ выявило наличие рубца в области левого желудочка, который мог стать причиной приступа.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что рубец мог быть следствием миокардита 2020 года, вызванного COVID-19 , однако возможной причиной могли быть и другие явления, возникшие еще в подростковом возрасте.

На протяжении нескольких лет, играя в «Роме», Эдоардо неоднократно проходил МРТ сердца, и все результаты были отрицательными.

Бове получил медицинское разрешение на сезон-2024/25 после тестов, проведенных 30 августа. Однако «Фиорентина », арендовавшая игрока с опцией выкупа, не повторяла эти обследования.

Напомним, что с аналогичной ситуацией, связанной с имплантацией кардиовертера-дефибриллятора, столкнулся в 2021 году Кристиан Эриксен, игравший за «Интер». Ему было запрещено не только играть, но и тренироваться в Италии. Он продолжил карьеру в Англии.